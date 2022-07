Nešto prije 2 sata ujutro u Banjolama, u automobilu njemačkih tablica pronađeno je samo i uplakano dvogodišnje dijete.

Kako nije bilo odrasle osobe u blizini odmah je pozvana policija, a 33-godišnji otac djeteta pojavio se tek nakon nekog vremena u policijskoj postaji u Puli.

Kod njega je pronađena i droga. Dijete je dobro, a brigu o njemu preuzeo je nadležni Centar za socijalnu skrb.



"Policijski službenici su muškarca, nakon što su nad njim proveli kriminalističko istraživanje pustili. Za kazneno djelo povreda djetetovih prava propisana je kazna zatvora do 5 godina, u težim slučajevima kada, nažalost, dođe do smrti djeteta tada se počinitelja može kazniti i kaznom zatvora do 15 godina", kazala je glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.

Reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar posjetila je Banjole gdje je dijete pronađeno. Čini se kako, unatoč svim apelima, pojedinci i dalje ostavljaju djecu samu u zatvorenim automobilima.

"Ovo je čak treći slučaj u Istri u posljednjih dva mjeseca. Prvi slučaj u Umagu, drugi u Puli i sada u Banjolama. Ovdje je austrijska državljanka, koja je spavala u jednom od apartmana, nešto prije 2 sata ujutro, čula plač djeteta, izašla na ulicu, pronašla automobil iz kojeg je dopirao plač, otvorila ga i uzela dijete", izvjestila je Dollar.

"Dijete je bilo samo, u blizini nije bilo odrasle osobe, tako da je odmah pozvala policiju. Tek naknadno u policijsku postaju došao je njemački državljanin, odnosno 33-godišnji otac djeteta. Pravdao se da nisu mogli pronaći smještaj, da su spavali u autu, te da je zbog vrućine otišao prošetati. Iako je bila noć, auto nije bio na suncu, iz policije upozoravaju i apeliraju da se djeca nikako ni u kom slučaju ne smiju ostavljati sama u automobilima. Svjedoci smo ekstremnih vrućina, a temperature u automobilima vrlo se brzo može popeti do onih opasnih po život", dodala je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr