VIDEO Odbjegli vlak jurio 70 kilometara bez vozača

Vlak bez vozača vozio je u nedjelju od Kathue u Jammuu i Kashmiru do okruga Hoshiarpur u Punjabu. Snimke na društvenim mrežama prikazuju vlak kako velikom brzinom juri pored nekoliko stanica.

Željeznica kaže da je vlak zaustavljen i da nitko nije ozlijeđen. Incident se dogodio između 7:25 i 9 sati po lokalnom vremenu. Vlak od 53 vagona, koji je prevozio iverje, bio je na putu za Punjab iz Jammua kada se zaustavio u Kathui da bi se promijenila posada.

Breaking: Testing of India's first driverless good train is a huge success. On the other hand, loco pilots are planning a strike against this move. pic.twitter.com/b0JqeEIRlc