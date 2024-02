VIDEO Tisuće nezadovoljne kaznenom istragom protiv bivšeg predsjednika: Sumnja se da je orkestrirao pokušaj državnog udara

Deseci tisuća pristaša bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara izišli su u nedjelju na ulice Sao Paula u znak prosvjeda zbog kaznene istrage protiv bivšega desničarskog predsjednika države.

Informativni portal G1 izvijestio je da su Bolsonarovi pristaše u nedjelju koračali avenijom Avenida Paulista prosvjedujući protiv istrage o Bolsonarovoj navodnoj umiješanosti u pokušaj državnog udara nakon njegova izbornog poraza 2022.

Pročitajte i ovo Gužve u prometu VIDEO/FOTO Pogledajte prizore kaosa u Zagrebu: Tramvaj izletio iz tračnica i sudario se s drugim

Bolsonaro je poražen od ljevičarskog političara Luiza Inácia Lule da Silve u drugom krugu izbora za predsjednika u listopadu 2022., a navodno je bio uključen u planove za rušenje vlade nakon Luline izborne pobjede. Bolsonaro je odbio dati izjavu tijekom posljednjeg ispitivanja u saveznoj policiji.

More than 1 million Brazilians showed up for the anti-Lula protest in São Paulo today.



🇧🇷 pic.twitter.com/Xa7KsCRgtx