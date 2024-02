Vlasnik pekare pronašao način da radi i nedjeljom: "Morali smo brzo nešto poduzeti”

Primjer pekarnice Arena u Rijeci još je jedan u nizu onih koji su pronašli način kako da rade i nedjeljom.

"Iskoristili smo zakonske mogućnosti i osnovnoj djelatnosti pekarnice dodali i djelatnost fast fooda. Na taj način spasili smo posao, zaštitili radnike, odnosno spasili sva radna mjesta, a građanima omogućili da kod nas mogu kupovati svježe pekarske proizvode nedjeljama i blagdanima, tijekom cijele godine.

Da to nismo učinili, pola radne snage morali bismo otpustiti. Ponudili smo radnicima mogućnost da oni koji mogu i žele rade i noću, nedjeljom i praznicima, ali ih za to dodatno plaćamo, a oni koji to ne žele i ne mogu, također su imali pravo izbora", rekao je za Novi list vlasnik pekarnice Arena u riječkom naselju Turnić Lulezim Qenaj.

Dodaje kako to u konačnici znači da od 1. siječnja ove godine prvih šesnaest nedjelja, dakle do svibnja, Arena će raditi isključivo kao pekarnica, a od svibnja do kraja godine kao fast food.

"U to su uključena određena ograničenja pa, primjerice, kada smo otvoreni kao fast food, ne smijemo prodavati velike kruhove, odnosno smijemo prodavati kruh težine do 250 grama. Također, smijemo prodavati i sve ostalo što je do te gramaže, dakle sendviče, manje pizze, mini kruhove, sve vrste peciva, kao i ostali asortiman proizvoda koji imamo u ponudi – sokove, mlijeko, jogurte.

Kaže da će i nadalje pekarnica na Turniću raditi svih 365 dana u godini, od 0 do 24 sata.

"Naravno, ako uspijemo zadržati radnu snagu, jer imamo problema s manjkom radnika, odnosno prodavača tijekom noći", dodaje.

Lulezim Qenaj inače nerijetko sudjeluje u humanitarnim akcijama, poput one kada je snizio cijene bureka i krafni za školsku djecu, ili kad je pomogao potresom pogođenim područjima u Petrinji te poplavama u Slavoniji, kamo je sa svojom ekipom potrebitima odvozio kruh kombijem.