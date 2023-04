Časnik za zaštitu koji je radio izravno za Vladimira Putina pobjegao je iz Rusije, nazvavši Putina ratnim zločincem zbog njegove invazije na Ukrajinu.

Gleb Karakulov, 35, bio je kapetan u Saveznoj gardi, poznatoj kao FGS ili FSO, koji je pobjegao iz Rusije.

Sada je u intervjuu otkrio da je Putin toliko paranoičan oko svoje osobne sigurnosti, pokušaja atentata i zdravlja te da je odlučio ostati u svom bunkeru umjesto da redovito putuje zemljom kao prije.

Karakulov je rekao da se Putin smrtno boji korone i da je već četvrtu godinu u izolaciji te da nikada ne koristi mobilni telefon zbog straha od prisluškivanja Zapada - već sa sobom nosi posebnu komunikacijsku kutiju.

On je dosad najviše rangirani prebjeg iz Putinovog neposrednog sigurnosnog kruga. Karakulov, inženjer koji je radio u FGS-u od 2009., imao je pristup Putinu, piše Daily Mail.

Karakulov je navodno odgovoran za ranija curenja informacija o Putinovom oklopnom vlaku, za koji se pretpostavlja da ga koristi na svojim sve rjeđim putovanjima po Rusiji iz straha da bi njegov predsjednički zrakoplov mogao biti oboren.

Procurilo je da je vlak kamufliran u sivu i crvenu boju kako bi izgledao kao normalni ruski putnički vlak, zbog čega se vizualno gotovo ne razlikuje od ostalih.

O Putinovoj paranoji govori i činjenica da nikad ne koristi mobitel. "Mislim, u svim mojim godinama službe nikada ga nisam vidio s mobitelom", rekao je Karakulov. Ruski vođa toliko je zabrinut zbog prisluškivanja Zapada da sa sobom na inozemna putovanja nosi posebnu kutiju kako bi spriječio curenje njegovih tajnih razgovora.

"On ne koristi internet ni mobilni telefon. Informacije dobiva samo iz najbližeg okruženja, što znači da živi u informacijskom vakuumu", rekao je Karakulov. To znači da se njegovo znanje o događajima filtrira preko tajnih službi - i ono što gleda na ruskoj TV pod kontrolom države.

Zapadni analitičari već dugo sumnjaju da Putin ne prima točna izvješća od svojih generala i drugih iz svog bliskog okruženja o situaciji na terenu u Ukrajini, zbog straha od njegova gnjeva.

I dalje u lockdownu

Upitan je li Putin još uvijek u lockdownu, Karakulov je odgovorio: "Da, jest. I dalje imamo predsjednika u samoizolaciji. Moramo poštovati strogu karantenu dva tjedna prije bilo kojeg događaja, čak i onih koji traju 15 do 20 minuta".

"Postoji skupina zaposlenika koji su oslobođeni - koji su prošli ovu dvotjednu karantenu. Oni se smatraju čistima i mogu raditi u istoj prostoriji kao i Putin", rekao je.

Međutim, upitan o glasinama da je Putin smrtno bolestan, čini se da nije upoznat s informacijama da je Putin bolovao ili još ima rak. Osim izvješća o Putonovom zdravlju, čini se da Karakulov nije znao za Putinov privatni život s gimnastičarkom Alinom Kabaevom (39) i njihovom malom djecom.

Ali potvrdio je da Putin ima palaču na vrhu litice vrijednu više od milijardu eura u Gelendžiku na Crnom moru i privatnu jahtu Šeherezada, kao što su ranije otkrili ruski neovisni mediji.

Pozvao i druge časnike

Nejasno je gdje je prebjeg sada, ali pretpostavlja se da je na Zapadu.

Pozvao je ostale časnike da iznesu dokaze o Putinu kao ratnom zločincu.

"Želio bih se obratiti ruskim časnicima, uključujući časnike FGS-a. Imate informaciju koja se ne prenosi na televiziji. Vidio sam samo mali dio toga. Javite se, podržite me s više dokaza. Pomoći ćete našim građanima da saznaju istinu. Siguran sam da ste i prije imali pitanja o postupcima vrhovnog zapovjednika, ali vas je prisega prisilila da ne postavljate pitanja i da glatko izvršavate njegove zapovijedi. Međutim, ono što se sada događa s ratom u Ukrajini prkosi zdravom razumu. Ne smijete slijediti zločinačke naredbe i služiti ovom ratnom zločincu Vladimiru Putinu", poručio je.

Karakulov je pozvao one koji su još uvijek unutar Putinove sigurnosne službe: "Morate prestati slijediti ove zločinačke naredbe. Službenici FGS-a (FSO) stalno su u blizini predsjednika. Možete samo ući i pokazati da je ovo zločin. Na vama je da zaustavite ovo ludilo. Volio bih da to učinite jer bi to spasilo mnoge živote".

U poruci ruskom narodu rekao je: "Naš predsjednik izgubio je kontakt sa svijetom. Posljednjih nekoliko godina živi u informacijskoj čahuri, a većinu vremena provodi u svojim rezidencijama koje mediji vrlo prikladno nazivaju bunkerima. On se patološki boji za svoj život. Okružuje se neprobojnom barijerom karantena i informacijskog vakuuma. On cijeni samo svoj život i živote svoje obitelji i prijatelja. Životi vaše obitelji i prijatelja ga ne zanimaju".