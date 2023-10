Očajna majka djevojke koju su Hamasovci maltretirali i golu paradirali ulicama moli za pomoć: "Dobila sam video..."

Obitelj djevojke prepoznala ju je iz jezivog videa po njezinim tetovažama i frizuri. Radi se o Shani Louk, tatoo umjetnici iz Njemačke koja je bila na glazbenom festivalu u izraelskoj pustinji kad su ih napali militanti i ubili 260 ljudi.

Nije poznato gdje je sad Shani niti u kakvom je stanju, a njezina majka Rikarda, preko medija je zamolila za pomoć i bilo kakve informacije o kćeri koja je u 20-im godinama i ima dvojno njemačko-izraelsko državljanstvo.

She is Shani Louk, A German-Israel citizen, Who's dead body was Paraded by Hamas after attack These are probably the last moments of her before Hamas attacked music festival.. Where she took part

"Jutros su moju kćer Shani Louk, njemačku državljanku koja je bila sa turističkom grupom na jugu Izraela, oteli palestinski hamasovci. Dobila sam video na kojem sam jasno mogla vidjeti da je moja kćer u nesvjesnom stanju u vozilu sa Palestincima. Molim vas pošaljite bilo kakvu pomoć ili vijesti. Hvala vam", rekla je Rikarda u video apelu.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information