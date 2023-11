VIDEO Objavljene prve snimke indijskih radnika koji su danima zarobljeni u tunelu

Kamera je snimila 41 radnika zarobljenog u tunelu u indijskoj državi Uttarakhand prvi put u devet dana nakon urušavanja.

Video je snimljen pomoću endoskopske kamere koja je jučer provučena kroz novu cijev probušenu u tunelu, piše BBC.

#UttarakhandTunnelCollapse | First visuals of workers trapped in Uttarkashi tunnel emerge



Read more: https://t.co/qBAxCOLm6M



(Credits: Uttarakhand Information Department) pic.twitter.com/0FoWZI8x9q