Objavljena stravična prepiska osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka s partnerom: Imao je jednu molbu

Muškarac osumnjičen za ubojstvo konzervativnog komentatora Charlieja Kirka poslao je poruku svom cimeru nakon pucnjave kako bi razgovarali o mogućem motivu, prema sudskim dokumentima.

Neimenovani cimer rekao je istražiteljima da mu je Tyler Robinson javio da potraži poruku ispod tipkovnice nakon pucnjave prošle srijede na kampusu Sveučilišta Utah Valley u gradu Oremu, rekli su tužitelji.

Vlasti su izjavile da je neimenovani cimer transrodni muškarac u tranziciji u ženu te da je bio u romantičnoj vezi s optuženikom.

Ovo je cijeli zapis niza tekstualnih poruka razmijenjenih s navodnim napadačem na dan pucnjave, koje je cimer dostavio istražiteljima, piše BBC.

Robinson: "Prestani raditi, pogledaj ispod moje tipkovnice."

Kad je cimer pogledao ispod tipkovnice, tamo je bila poruka na kojoj je navodno pisalo: "Dobio sam priliku skinuti Charlieja Kirka i iskoristit ću je".

Cimer : "Što??????????????? Šališ se, zar ne???"

Robinson: "Još sam dobro, ljubavi moja, ali zaglavio sam u Oremu još neko vrijeme. Ne bi trebalo proći dugo dok se ne vratim kući, ali ipak moram pokupiti pušku. Iskreno, nadao sam se da ću ovu tajnu čuvati dok ne umrem od starosti. Žao mi je što te u to uplićem."

Cimer: "Nisi valjda ti taj koji je to napravio????"

Robinson: "Jesam, žao mi je."

Cimer: "Mislio sam da su uhvatili tu osobu?"

Robinson: "Ne, uhvatili su nekog ludog starca, a zatim ispitali nekoga u sličnoj odjeći. Planirao sam uzeti pušku s mjesta gdje sam je ostavio ubrzo nakon toga, ali veći dio tog dijela grada je bio blokiran. Tiho je, gotovo da mogu izaći, ali jedan auto i dalje stoji."

Cimer: "Zašto?"

Robinson: "Zašto sam to učinio?"

Cimer: "Da."

Robinson: "Dosta mi je njegove mržnje. Neka mržnja se ne može izliječiti pregovaranjem."

Robinson: "Ako uspijem zgrabiti svoju pušku neprimijećen, neću ostaviti nikakav dokaz. Pokušat ću je ponovno pronaći, nadam se da su otišli. Nisam vidio ništa o tome da su je pronašli."

Cimer: "Koliko dugo si ovo planirao?"

Robinson: "Mislim da je prošlo nešto više od tjedan dana. Mogu se približiti, ali policijski auto je parkiran odmah pored. Mislim da su već pretražili to mjesto, ali ne želim riskirati."

Robinson: "Volio bih da sam se vratio i uzeo je čim sam stigao do svog vozila... Brinem se što će moj stari napraviti ako ne vratim djedovu pušku... Mislim da je imala serijski broj. Brinem se za otiske, morao sam je ostaviti u grmlju gdje sam se presvlačio. Nisam imao mogućnosti ni vremena da je ponesem sa sobom. Možda ću je morati ostaviti i nadati se da neće pronaći otiske. Kako ću, dovraga, objasniti starom što sam je izgubio... Jedino što sam ostavio bila je puška zamotana u ručnik. Sjećaš se kako sam gravirao metke? Ako na Fox Newsu vidim tu poruku, možda ću doživjeti moždani."

Robinson: "Obriši ovu prepisku."

Robinson: "Moj tata želi fotografiju puške... Kaže da djed želi znati tko što ima, agenti su objavili fotografiju puške i veoma je specifična."

Robinson: "Otkako je Trump stupio na funkciju, moj tata je prilično tvrdokorna pristalica."

Robinson: "Predat ću se dragovoljno, jedan od mojih susjeda ovdje je zamjenik šerifa."

Robinson: "Ti si sve oko čega se brinem, ljubavi."

Cimer: "Puno sam više zabrinut/a za tebe."

Robinson: "Molim te, nemoj razgovarati s medijima. Nemoj davati nikakve intervjue ni komentare. ... Ako ti policija postavi pitanja, zatraži odvjetnika i šuti."