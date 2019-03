Nakon što se svijet zgrozio nad zločinom Brentona Tarranta koji je u petak na Novom Zelandu pobio 50 ljudi za vrijeme molitve u džamiji, zgrozila se i njegova obitelj. Članovi njegove obitelji, shrvani bijesom i tugom, rekli su kako ga trenutno "neizmjerno mrze" te da zbog onoga što je učinio zavrijeđuje - umrijeti.

Nakon što je baka najgoreg ubojice u povijesti Novog Zelanda progovorila za medije te osudila postupak svog unuka rekavši kako u njegovom činu ne prepoznaje unuka kojeg je mislila da poznaje, oglasili su se i drugi članovi obitelji.

Rođakinja Brendona Tarranta izjavila je kako misli da za svoje zlodjelo zaslužuje dobiti "smrtnu kaznu".

Naglasila je i kako je osramotio obitelj koja je do sada bila ugledna i poštena građanska obitelj. Dodala je i kako njen rođak ima "uvrnut um" te zaslužuje umrijeti.

Donna Cox, Tarrantova rođakinja, rekla je za Daily Mail kako ju "boli" biti u krvnom srodstvu s osobom koja je u stanju ubiti desetke ljudi bez da trepne okom."

"Već samo to kroz što je natjerao svoju obitelj da prolazi... On je iz vrlo respektabilne obitelji, njegovi mama i tata su ugledni članovi društva, a sada ovo...", rekla je Donna.

"Nije bio odgojen na taj način, no nisam ovdje da bih da opravdavala. Kada bih ga mogla bilo što pitati, pitala bih ga kako je mogao učiniti takvo što"?, zaključila je Donna.

Obitelj je potresena do temelja

Tarrantova majka Sharon koja je srednjoškolska profesorica u lokalnoj školi i njegova sestra Lauren morale su biti odvedene na sigurno pod policijsku zaštitu te im je onemogućeno čak i telefoniranje.

Cox je naglasila kako je Tarrant kao dijete bio opsjednut nasilnim video igricama i oružjem, a vjeruje se da je svoja ekstremističke stavove razvio na jednom od svojih brojnih proputovanja svijetom. Ponovno će se pojaviti pred sudom 5. travnja kada se očekuje da će protiv njega biti podignute dodatne točke optužnice.

"Znam ja što on zaslužuje. Zaslužuje smrtnu kaznu za ono što je učinio. A to me boli, jer mi je ipak obitelj", rekla je Cox.

Druga članica obitelji, koja je tražila da ostane anonimna rekao je kako je cijela zajednica potresena.

"Svi su zbunjeni, povrijeđeni i ljutiti. Srce mi je slomljeno", rekla je anonimna članica obitelji.

Dodala je i kako "ga trenutno toliko mrzim. Da ga vidim udarila bih ga u lice koliko god jako mogu. Nije bio odgojen da postane rasist, nitko ga nije stvorio ovakvim."

Tarrantova baka Marie Fitzgerald i ujak Terry Fitzgerald izjavili su kako još uvijek pokušavaju shvatiti što se dogodilo.

"To je tako teško podnijeti, to da bi netko iz naše obitelji učinio nešto takvo", rekla je 81-godišnja baka. "Mediji pišu da je napad planirao jako dugo, pa onda logično on nije zdrave pameti", zaključila je teroristova baka.

Popularan dječačić prerastao u terorista

Tarrant je odrastao u Graftonu, a mnogi njegovi školski prijatelji sjećaju ga se samo po dobrome, Bio je omiljen među djecom.

"Bio je jedan od pametne djece, popularan i ekstrovertiran", rekao je Tarrantov srednjoškolski prijatelj.

Prije no što se počeo baviti fitnessom, Tarrant je bio debeljucko koji je po cijele dane igrao igrice, no kile je skinuo kada je shvatio da je nezadovoljan samim sobom.

Podsjetimo, u petak je u pucnjavi u novozelandskoj džamiji pobio 50 ljudi, a desetak ih se još oporavlja od zadobivenih ozljeda. Cijeli napad je snimao i objavio na svom Facebooku.