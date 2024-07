Turistica je sablaznila vlasti u Italiji nakon što se društvenim mrežama proširila snimka kako skače na kip Bakhusa, u Firenci, ljubi ga i grli, a onda simulira seks. Riječ je o replici kipa Bakhusa, poznatog i kao Dioniz, iz 16. stoljeća.

Fotografije njezine ''akcije'' pojavile su se na Facebooku u grupi 'Welcome to Florence'. Izazvala je bijes javnosti, no jedna je osoba ipak stala u njezinu obranu. Naime, bivši dužnosnik u talijanskom ministarstvu kulture Vittorio Sgrabi smatra da u ovom slučaju nije riječ o erotskom činu.

"Nijedan pravi muškarac ne može se natjecati s golim kipom boga vina i plodnosti", kaže Sgrabi, inače poznat po kontroverznim izjavama. On je nedavno smijenjen zbog sumnji na korupciju.

Stanovnike Firence razbjesnilo je takvo ponašanje, a tamošnji gradski vijećnici traže veće kazne za nepoštivanje kulturne baštine, piše Telegraph.

"Turisti su dobrodošli, no mora postojati poštovanje prema našim spomenicima, originalima ili kopijama, a sumnjam da ova žena zna razliku", poručila je Antonella Ranaldi iz firentinskog ureda za umjetnost.

Incident je zabilježen i prošlog tjedna kada je jedan tinejdžer prijavljen policiji nakon što se popeo na katedralu Santa Maria del Fiore. Potom se snimio mobitelom i fotografije i video objavio na Instagramu.