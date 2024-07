Feministički prikaz Djevice Marije zgrozio javnost, skulpturi netko odrubio glavu: "Ovo je odurno. Ne ružno, već odurno"

Kip Djevice Marije u porođajnim mukama u austrijskom Linzu zgrozio je vjernike. Jednog toliko da je Gospi odrubio glavu i nije ovo prvi put da su umjetničke intervencije u crkvene motive podigle prašinu.

Građani zgroženi na ovakav prikaz Djevice Marije.

"Pazi, to je majka božja. Vidi, fuj. Ja bih to izbacio van. Zašto uopće držite tu sliku? Ovo je odurno. Ne ružno, odurno. Žao mi je što sam to uopće vidio“, rekao je Relja iz Zagreba.

"Pretpostavljam da je to neka provokacija LGBTQ-a spram crkve“, rekao je Dražen.

Mlađe generacije se ne slažu.

"To je nešto predivno. Smatram da porod ne bi trebao biti tabu tema. Moga bih zamisliti ovu skulpturu u zagrebačkoj katedrali“, rekla je Jana.

Pročitajte i ovo pokrenut disciplinski postupak Prijavljen policijski službenik: Mjesecima je varao i zlorabio položaj

Skulpturu je osmislila austrijska umjetnica. Gospa je četiri dana bila u katedrali dok joj nepoznati počinitelj pilom nije odrubio glavu. Istu večer biskup ju je uklonio iz katedrale.

"To je vulgarnost i to velika, velika vulgarnost. Najviše vulgarno mi je što tako sjedi“, rekao je Vjekoslav.

"Mislim da je prevulgarno za crkvu, ali kao umjetnost ne bih to osuđivala. Zanimljivo je kao izričaj umjetnosti“, rekla je Ruža iz Dubrovnika.

I prije nego što je uništena, vjernici u Linzu jasno su rekli da je ne žele. Peticijom su od biskupa tražili da je makne. Časna sestra i profesorica na Katoličkom fakultetu Valerija Kovač kaže skulptura nije svetogrđe, ali više je za muzej.

"Danas je u modi provokacija i rušenje tabua, ali mislim da i to ima neke svoje granice. Ako je u crkvi, ne bi trebalo vrijeđati osjećaje vjernika. Danas imamo mnoge jaslice koje aktualiziraju rođenje Isusa u kontejneru za smeće, na gradilištu ili gdje je Marija prikazana u minici“, rekla je Kovač i nadodala da se miče ideal da je sveta obitelj živjela divno.

I u povijesti se dizala prašina oko vjerskih slika i skulptura. Primjerice slika gdje Marija doji Isusa ili gdje ga udara po stražnjici koja je na kraju izbačena iz muzeja. Jedina skulptura trudne Gospe nalazi se u crkvi u Velikoj Gorici.

"Ja sam malo istraživao i shvatio da nema prikaze gospe u blaženom stanju. Zato sam se odlučio na taj prikaz. Svi su mi rekli da to ne bude prihvaćeno. Rekli su mi da se ne igram s time“, rekao je akademski slikar Tomislav Hršak te nadodao da se na posljetku konzultirao s župnikom koji je tu ideju prihvatio.

Pročitajte i ovo Optužbe za mobing i ponižavanje Nakon drame u klinici, ostavka pročelnika ovijena je tajnom: "Sve ćemo znati u ponedjeljak"

Ali crkva na prvu nije dobro prihvatila skulpturu Lucifera iz 1844. jer su ga dva brata kipara učinila prezgodnim.

"Taj Lucifer je bio preseksi za crkvu. Oni su ga maknuli i onda su od njegovog brata naručili drugu skulpturu koja je bila još više seksi - Lucifer s mišićima. onda su ga na kraju ostavili jer su vidjeli da ide sve gore i gore“, rekao je kipar Nikola Vudrag.

Policija u Linzu istražuje tko je skulpturi odrubio glavu. Umjetnica je tužna. Kaže htjela je samo pokazati da je i Djevica Marija obična žena.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.