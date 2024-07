Hoće li vrućina konačno popustiti? Odgovor donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Nakon dugotrajne stabilnosti i vrućine, ipak se pomalo mijenja vrijeme. Neće to biti za sad još neka drastična, velika i nagla promjena, ali vrućina će, bar malo, popustiti. Naime, sjeverno od Hrvatske premješta se jedna hladna fronta. I njezin će se utjecaj kod nas očitovati na tri načina. Prvi je destabilizacija atmosfere, znači lokalni pljuskovi. Drugi je sjeverni vjetar i bura, kojih je već i danas bilo, a treći je blagi pad temperature.

U četvrtak prijepodne u većini će zemlje biti sunčano, vedro i toplo. Ipak, postoji mala vjerojatnost da će se lokalni pljuskovi i grmljavina u srijedu popodne u Slavoniji povremeno javljati i ujutro. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverac, pa će rano ujutro biti ugodno, uz najnižu temperaturu oko 21, u gorju oko 16. Na obali će u srijedu navečer zapuhati umjerena i jaka bura. Puhat će i u četvrtak ujutro no svejedno će ostati toplo, između 26 do 28 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano i vruće. Maksimalna temperatura bit će oko 33, no barem malo će olakšavati slab sjeverac koji će još puhati. Lokalno, ali rijetko može biti kraćih pljuskova i grmljavine, vjerojatnije prema istoku.

U Slavoniji će poslijepodne također biti većinom sunčano i vruće, međutim ovdje je malo veća mogućnost za pljuskove s grmljavinom, iako će i ovdje oni biti samo lokalni. Veća vjerojatnost za njih je oko Drave i požeškog gorja. Temperatura će biti između 33 i 35.

Pretežno vedro bit će u Primorju i Istri. Samo će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru i Lici biti male do umjerene naoblake. U gorju rijetko može biti i ponekog pljuska. Na moru će bura do podneva oslabjeti i rano poslijepodne će zapuhati slab do umjeren maestral. I dalje ostaje vrlo vruće, na obali između 34 i 36, a u gorju od 28 do 31, tako da je i dalje na snazi meteoalarm.

I u Dalmaciji crveni i narančasti meteoalarm zbog vrućine. Temperatura će biti između 35 i 38, no malo će olakšavati slab do umjeren maestral Većinom će biti vedro. Samo na sjeveru i u unutrašnjosti uz malo oblaka. U unutrašnjosti će pri tome biti lokalnih pljuskove i grmljavine, osobito uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom.

Temperatura mora i dalje je prilično visoka, između 26 i 29 stupnjeva. Teško je naći osvježenje u tako toplom moru. Međutim, u srijedu ujutro je bilo malo prolazne bure. Večeras će zapuhati ponovno, još malo jače, pa će zahladnjeti za stupanj, dva. U petak i za vikend na kopnu će biti djelomice do pretežno sunčano, lokalno uz pljuskove. Oni su najvjerojatniji u subotu kad je moguće i nevrijeme. Vrućina će malo popustiti, bit će uglavnom između 31 i 34, sa slabim do umjerenim vjetrom sjevernih smjerova što će isto pridonijeti malo ugodnijem osjećaju.

Na obali za sunčano i vrlo vruće, osobito u petak. Zatim, tijekom vikenda blagi pad temperature, uz malo više oblaka pa može biti kraćih pljuskova i grmljavine, vjerojatnije na sjeveru, ali i to će biti samo lokalno. Ujutro će puhati umjerena bura, u petak pod Velebitom i jaka, a u popodnevnim satima maestral.

U svakom slučaju ostatak tjedna ipak će biti malo manje vruć. To blago popuštanje vrućine, za 2 do 4 stupnja, više će se Osjetiti na kopnu nego na Jadranu. Iako će i dalje dominirati sunce, povremeno će biti pljuskova. Češće nego posljednjih tjedan dana. Najveća vjerojatnost za njih je u subotu kad ih može biti i na moru, a u kopnenim predjelima su tad moguća i lokalna nevremena.

