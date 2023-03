Neovisna revizija najveće britanske policije otkrila je "institucionalni rasizam, seksizam i homofobiju" i pozvala na hitne i radikalne promjene. Na izvješće je reagirao i vrh policije.

Neovisna revizija londonske Metropolitan policije pronašla je "institucionalni rasizam, mizoginiju i homofobiju".

U izvješću na 363 stranice, objavljenom u utorak, pronađeni su "sustavni i temeljni problemi u oružanim snagama". Kao rješenje navodi se radikalna promjena u sustavu policije.

Britanski premijer Rishi Sunak kratko je komentirao izvješće i rekao da je ključno povratiti povjerenje ljudi. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan je inicirao reviziju, a nakon dobivenog izvješća je pozvao na provođenje dobivenih preporuka. "U interesu svih nas je osigurati da se policijska služba promijeni iz korijena", rekao je Sunak.

Reviziju je provela barunica Louise Casey, službenica u britanskoj vlada koja se bavi pitanjima socijalne skrbi. Njezin rad na problemima u londonskoj policiji trajao je od veljače prošle do ožujka ove godine, piše DW.

"Postoji institucionalni rasizam, seksizam i homofobija unutar sustava. Riječ je o načinu na koji se postupa sa službenicima i osobljem, a izvan organizacije o načinu na koji se nadzire zajednica", navodi se u izvješću i dodaje da su "policijske snage iznevjerile žene i djecu".

Casey je otkrila da se časnice i žensko osoblje "rutinski suočavaju sa seksizmom i ponižavanjem". U izvješću piše kako u policiji postoji "sustav zaštite" koji ju je spriječio u otkrivanju razmjera navedenih problema.

Smanjenje financija i zatvaranje lokalnih policijskih postaja čime je policija izgubila doticaj s radom u zajednici s građanima, samo je povećalo problem. Casey smatra da se policija mora promijeniti i da se "građani ne bi trebali štititi od policije već bi policija trebala štititi građane".

Reviziju je u 2021. godine naručila tadašnja šefica policije Cressida Dick, nakon osude i presude policajcu Wayneu Couzensu za silovanje i ubojstvo Sarah Everard. Nakon toga, isplivali su i drugi šokantni slučajevi.

Bivši policajac David Carrick osuđen je prošli mjesec na doživotnu robiju za desetke silovanja i seksualnih napada koji datiraju iz 2002. godine. Carrick je bio u istoj postaji kao i Couzens. Štitili su parlamentarce i strane diplomate.

Londonska policija u tvitu je navela da "pozdravlja izvješće i poziva da ono bude katalizator za reformu policije". "Rezultati su kritični. Oni će oblikovati naše ambiciozne planove za reformu i ponovnu izgradnju povjerenja", dodaju u tvitu.

