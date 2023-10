Oteli tri generacije jedne obitelji: "Vidio sam kako drži dvoje male djece dok su je teroristi okružili"

Yossi Sneider na snimci je prepoznao svoju rođakinju i njezino dvoje male djece okružene militantima. Pokušao je kontaktirati svoju obitelj u subotu kako bi se uvjerio da su sigurni, ali nitko se nije javljao, piše BBC.

Nekoliko sati nakon pokušaja poziva u subotu ujutro, naišao je na fotografiju onoga što je izgledalo kao njegova sestrična Shiri Bibas i njezino dvoje djece - četverogodišnja Ariel i devetomjesečni Kfir.

"Oko 10 ujutro vidio sam sliku Shiri kako drži dvoje male djece, dok su je Hamasovi teroristi okružili."

"Nisam mogao vjerovati", rekao je Sneider za BBC Radio 4. Ubrzo je primio video na kojem se vidi Shiri kako je drže teroristi, a ona plače dok drži dvije bebe u rukama.

"Odveli su ih bez hrane, pelena, bez ičega", dodao je Sneider. "Samo se nadamo da ih nisu odvojili od majke".

Shirini roditelji i suprug - Margit Silverman, Yossi Silverman i Yarden - također su nestali. Sneider je s njima pokušao stupiti u kontakt, ali bezuspješno. Margitino zdravlje jedna je od njegovih glavnih briga. "Margit je vrlo, vrlo bolesna osoba. Ima vrlo tešku Parkinsonovu bolest i dijabetičarka je."

Sneider je siguran da su njegovu sestričnu Shiri i njezino dvoje djeve uzeli kao taoce, no nije sigurna što se dogodilo s njezinim roditeljima i njenim suprugom.

"Ona ne zaslužuje ovo, nitko to ne zaslužuje", rekao je. Izrael procjenjuje da Hamas drži između 100 i 150 ljudi koje je oteo u subotu iz područja na jugu Izraela.

Borci islamističke organizacije Hamasa koja vlada u Gazi upali su u subotu u gradove u Izraelu, koji se suočio s najsmrtonosnijim danom u proteklih nekoliko desetljeća.

Izrael je uzvratio zračnim napadima na Palestince u Gazi.

Dosad je prema raspoloživim podacima ubijeno više od 900 Izraelaca, a u izraelskom odgovoru na Gazu oko 700 Palestinaca.

Utterly shocking. Hamas has taken entire families captive. Shiri and her two babies - Kfir (9 months) and Ariel (age 3) - were kidnaped from their home by Hamas terrorists. She was taken with her husband, Yarden, and her parents, Yossi and Margit. EVERY human rights… pic.twitter.com/3yX5tMlvBZ

Israeli women and her two babies are still missing, 3 days after being kidnapped at gunpoint by Hamas.



Shiri Silberman-Bibas, 30, Kfir, 9 months old and Ariel 3 were seen being dragged away from their home by militants.



Their father, who defended their home with a pistol is… pic.twitter.com/9qDQyGA1cd