INCIDENT U SKUPŠTINI

VIDEO Nevjerojatne snimke! Novinara Vučićevog medija osiguranje pustilo gdje nije smjelo, on provocirao Piculu

23. siječnja 2026. @ 16:08
Tonino Picula
Tonino Picula Foto: Tonci Plazibat/Cropix
Picula je smireno reagirao na provokacije novinara.
Novinar Informera provocirao Tonina Piculu
INCIDENT U SKUPŠTINI
VIDEO Nevjerojatne snimke! Novinara Vučićevog medija osiguranje pustilo gdje nije smjelo, on provocirao Piculu
