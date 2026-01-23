VIDEO Nevjerojatne snimke! Novinara Vučićevog medija osiguranje pustilo gdje nije smjelo, on provocirao Piculu

U zgradi Narodne skupštine Srbije u Beogradu došlo je do incidenta u kojem su novinari tabloida Informer ušli u dio prostora koji je inače zatvoren za medije te ondje upućivali provokativna pitanja oporbenim političarima i stranim gostima.

Prema dostupnim snimkama, novinar Informera, medija bliskog predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću,obraćali su se hrvatskom europarlamentarcu Toninu Piculi i oporbenom političaru Zdravku Ponošu. Iznosili su politički obojene tvrdnje i postavljali provokativna pitanja dok su sve snimale kamere tog medija.

Na snimku se nalazi Miroslav Planojević, pripadnik JZO, zadužen za obezbedjenje Narodne skupštine.



Omogućio je ekipi Informera pristup delu zgrade gde inače nije dozvoljen pristup medijima kako bi mogli da provociraju narodne poslanike.



Tvrdi da je to odobreno od strane…

Ulazak novinara u navedeni prostor odvijao se uz prisutnost i bez intervencije osiguranja.

Jedno od pitanja upućenih Toninu Piculi glasilo je: "Je li ubijanje i progon Srba legitimno pravo?". Picula nije odgovarao na provokacije te je ostao smiren.

Nakon toga, novinar se obratio Zdravku Ponošu kojeg je pitao je li morao na sastanak s Piculom jer ima hrvatsku putovnicu i može li nešto reći i za srpski medij kada je već mogao razgovarati s Piculom. Ponoš je na to kratko odgovorio: "Vi niste srpski medij. Vi niste medij".

Sahrana glasila sekte:



- Zdravko, razgovarate sa Piculom, da li je to normalno?

* Ne razgovaram sa vama, to je puno nenormalnije!

Do kraja je još zanimljivije, gde Ponoš kaže, vi niste srpski mediji.

Ko je ovom balvanu dao akreditaciju za izveštavanje iz Skupštine!?

Incident se dogodio na dan dolaska Misije Europskog parlamenta u Beograd, čiji je cilj procjena stanja demokracije i funkcioniranja institucija u Srbiji.