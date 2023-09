Novi opasni izazov na društvenim mrežama: "To može izravno dovesti do gubitka svijesti ili zatajenja srca"

Takozvani izazovi hrabrosti sada su sastavni dio mnogih društvenih medija kao što je TikTok. Mladi se stalno izlažu novim testovima hrabrosti, koji ponekad izgledaju bizarno, ali ponekad mogu imati ozbiljne posljedice. Savezni institut za procjenu rizika (BfR) sada upozorava na takozvani "izazov dezodoransa", u kojem korisnici prskaju dezodorans u spreju na područje kože ili ga čak udišu do apsolutnog praga boli. Takvi postupci izuzetno su opasni za zdravlje, a mogu biti i životno opasni.

"Smrti mladih ljudi u Njemačkoj sada se u medijima povezuju s izazovom dezodoransa", objašnjava BfR. Iako izvješća nisu potvrđena, potencijalne posljedice zlouporabe dezodoransa toliko su ozbiljne da je agencija izdala službeno upozorenje. Oponašanje se ne preporučuje, bez obzira na dob. Ako prskate dezodorans na područje kože dulje vrijeme, u ekstremnim slučajevima temperatura bi mogla pasti na negativnih 30 stupnjeva u roku od nekoliko sekundi, rečeno je. Osim boli, postoji rizik od velikog oštećenja kože i zahvaćeno područje kože može umrijeti, prenosi Spiegel.de.

"Opekotine od hladnoće poseban su slučaj ozeblina i pokazuju slične simptome kao i "klasične" opekline. Ako vrlo hladna tvar dođe u dodir s kožom, voda u zahvaćenim stanicama kože se smrzava. Stvaraju se kristali leda koji uzrokuju denaturaciju proteina u tom području, odnosno promjenu strukture te više ne mogu obavljati svoju funkciju", objašnjavaju stručnjaci.

"Receptori boli u koži tada više ne funkcioniraju, što znači da se signali boli više ne mogu prenositi u mozak, pa se prskanje nastavlja iako bi već moglo doći do velikog oštećenja kože."

U drugoj varijanti testa hrabrosti udišu se aerosoli dezodoransa u spreju. Prema BfR-u, to može "izravno dovesti do gubitka svijesti, zatajenja srca i respiratorne paralize." Teški slučajevi mogu biti smrtonosni ili dovesti do trajnog oštećenja mozga.