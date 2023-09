Užasna nesreća u Domu za odrasle: Žena se zapalila i od opeklina ostala bez dijela šake

U bolnici leži gotovo mjesec dana s opeklinama po cijelim leđima, prsištu, rukama. Ostala je bez dijela šake.

"Kako netko može goriti toliko da nitko nije vidio, to je moje jedno veliko pitanje", pita se njezina kći.

Na njoj je gorjela majica.

"To je otvoreni plamen koji vrlo brzo može napraviti opeklinu 3. stupnja. U nekoliko sekundi", kaže doktorica Aleksandra Munjiza s Odjela za opekline Klinike za traumatologiju KBSCM.

Što se dogodilo? I to u domu sa 300 štićenika. Usred dana, a da je posljedica takve teške ozljede od kojih će se oporavljati mjesecima. Zbog koje je ostala bez dijela šake?

Bila je to prava drama 10. kolovoza u popodnevnim satima. Kći je za to doznala tek sljedeći dan.

"Priopćeno mi je da je moja majka sjedila na klupi i pušila cigaretu i opušak je pao kroz majicu i da se ona zapalila", kazala je ekipi emisije Provjereno.

Informacija je glasila kako je sjedila vani na klupi. Kako je kći potom od bolnice doznala razmjere ozljeda, nazvala je policiju i doznala kako im je ona prvi glas o događaju.

"Htjela bi znati istinu kako je moja mama u domu došla do tog trećeg stupnja, riskantno za život gdje može doći sepsa, jer mi je to jednostavno šokantno da nitko nije mogao vidjeti. Da nitko nije reagirao", ističe kći i dodaje kako policija za to ne bi doznala da ih ona nije zvala.

Očevid se radio tek sljedeći dan.

Ekipa Provjerenog pitala je ravnatelja doma zašto nitko nije obavijestio policiju.

"Nje bilo nikakve sumnje da je netko od drugih korisnika, ili da je došlo do neprimjerenog ponašanja, i da je požar izazvan od strane druge osobe, sve što je u tom momentu ukazivalo je da se desio nesretni slučaj. Gdje nitko nije drugi učestvovao i u tom momentu. Vi pričekate i vidite kako će se stvari razvijati, nazovete policiju, vi zovete policiju tek onda kada je i vrlo izvjesna sumnja da se desio događaj gdje je netko uzrokovao tu nesreću", kazao je Božo Brundić, ravnatelj doma za odrasle Bidružica.

Ali ni ravnatelj, ni osoblje, ne znaju kao je do zapaljenja došlo. Dapače prva informacija koju je kći dobila je da se zapalila vani na klupici. A potom doznaje od policije nešto drugo.

"Meni je policija tu rekla da se to nije dogodilo vani nego da se to dogodilo unutra", dodaje kći.

Tek onda u njoj počinje rasti sumnja. Ravnatelj objašnjava kako je došlo do suprotnih informacija.

"Jedna žena, naša korisnica, je vidjela da ona puši da u tom momentu je došlo do zapaljenja, drugi korisnik je rekao da je on nju vidio kako je izlazila iz blagavaone. Nakon što smo mi napravili, taj dan nismo, nego sljedeći, smo napravili video nadzor, onda se potvrdila ta verzija gospodina i njegova verzija je točna", rekao je ravnatelj.

Jer na video nadzoru koji je krajnje uznemirujući vidi se kako iz unutarnjeg prostora prolazi blagavaonicom s majicom u plamenu i pokušava trgati komade majice sa sebe.

"To je meni pitanje. Gdje je osoblje bilo? I da li se ona stvarno zapalila sa cigaretom", pita se njezina kći.

Rizik od zapaljenja cigaretom koliko god zvuči bizarno prilično je visok. Reporterka Provjerenog Ema Branica pitala je sudskog vještaka, eksperta za požare. Može li žar i to u budnom stanju stvoriti toliki plamen da šteta bude katastrofalna.

"Kad se uvlači dim onda se žar pojačava i temperatura toga žara može biti čak do 900 stupnjeva Celzija", kazao je vještak Slobodan Kocijan.

A onda se, govori stručnjak, mora poklopiti niz faktora, čak i marka cigarete, ali i sastav odjeće i je li čista suha ili vlažna bit će presudni hoće li se se žar pretvoriti u tinjanje, a tinjanje u plamen. Primjerice ako je polivena alkoholom, moguće je brzo zapaljenje.

"Ovisi negdje ima manje duhana u cigareti, negdje malo više, da li je gušće pakirano ili slabije. Neki mogu na cigaretu utjecati, neki jezikom namoče cigaretu, provuku cigaretu preko jezika da je malo ovlaže, e to onda malo usporava tinjanje", dodaje vještak.

Ovdje se dogodio otvoreni plamen. Pitanje je kako to da nitko od osoblja nije vidio što se događa?

"Nije mogao zamijetiti jer u tom momentu se slučajno nije netko našao tamo da nije vidio. To se moglo desit samo slučajno, znači nije netko bio dužan da bude, jer od 160 ljudi 150 je pušača", kaže ravnatelj i dodaje kako oni apeliraju da ne puše u svojim sobama nego na nekom mjestu gdje je donekle sigurno za pušenje te da poslije opuštak ugase i spreme u pepeljaru.

Ali kada se stvori otvoreni plamen ako se ne reagira odmah posljedice mogu biti dalekosežne.

Doktorica Munjiza kaže da većina slučajeva zapaljenja spada u rubrike bizarnosti, jer vatra je nepredvidiva i sve je moguće. Ističe da treba opeklinu politi hladnom vodom, a ne kantarionovim uljem, puhovom kremom ili čak majonezom, a potom zvati stručnu pomoć.

Prva pomoć koju su pružili svojoj korisnici bila je adekvatna, polijevali su je hladnom vodom i držali hladne obloge do dolaska hitne pomoći. No uz sve to posljedice su strašne. I zato se kći ne miri s tim da je to nesretni slučaj. Ovakvom, govori, nema mjesta u ustanovi koja pruža skrb i nadzor.

Ravnatelj pak govori kako imaju i više osoblja od propisanog i kako se jednostavno ipak dogodio nesretan slučaj. Nisu ustanova zatvorenog tipa i ne mogu ograničavati. Rizik od zapaljenja i samozapaljenja je nešto s čim svakodnevno žive, ali ne mogu ih nadgledati u svakoj sekundi, govori.

Hoće li se ikada doznati kako je do toga došlo i što se konkretno dogodilo, pitanje je. Činjenica je da je došlo do teških tjelesnih ozljeda. I pita se koliko je takvih slučajeva bilo, a da se za to nije doznalo.

Ravnatelj odbacuje odgovornost i dodaje kako bi podnio ostavku da je to bila greška djelatnika ili ustanove.

Hoće li se doznati je li uzrok žar cigarete ili pak neki drugi događaj u kojem je sudjelovao još netko možda će uspjeti utvrditi policija u kriminalističkom istraživanju koje provode. No činjenica je da je kći obavijestila policiju, a u pitanju su teške tjelesne ozljede. Pred njezinom majkom još je dug put do izlječenja. Situacija u kojoj netko gori i zapaljen hoda po domu, a da osoblje to nije vidjelo, potpuno joj je nedopustiva. Jer očito postoji veliki rizik i potencijalna opasnost za neke nove takve događaje.

