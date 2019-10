Muškarac je ušao u kafić u Kansasu i počeo pucati. Ubio je četvero ljudi.

Četvero ljudi je poginulo u pucnjavi u Kansasu u subotu ujutro, javila je tamošnja policija. Ukupno je devet ljudi upucano.

9 people were shot at a local bar in KCK. Four are dead, five were sent to the hospital. Police are waiting for a search warrant to get inside. @41actionnews @AFGutierrez pic.twitter.com/vU0fY33gnt