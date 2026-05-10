VIDEO Novi ministar ukrao show: Oduševio plesnim pokretima na inauguraciji

Najpoznatiji plesač iz redova nove (ali i stare) mađarske vlade, vodeći kandidat za ministra zdravstva, Zsolt Hegedus, još je jednom privukao pažnju pokretima na pozornici. Ovog puta nakon inauguracije Petera Magyara za premijera.

Hegedus je postao viralan nakon što je prošli mjesec zaplesao na pozornici dok je oporbena stranka Tisza slavila uvjerljivu pobjedu kojom je okončana dugogodišnja vladavina Viktora Orbana.

U subotu se gomila okupila ispred zgrade Parlamenta kako bi proslavila službenu inauguraciju Magyara za premijera. No, čini se da je Hegedus još jednom ukrao show improviziranim nastupom, a ubrzo su mu se pridružile i kolege.

🇭🇺 Hungary’s famous “dancing politician” Zsolt Hegedűs performed a celebratory dance on the steps of parliament



Hegedűs is considered one of the key figures in the new prime minister’s team and a possible candidate for health minister.



Just look at this legend absolutely owning… pic.twitter.com/Qi4dhQY9KR — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2026

Osim oduševljenja kod okupljenih, izazvao je i novu lavinu komentara na internetu.