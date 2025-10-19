Novi detalji teške autobusne nesreće u Srbiji: "Pri toj brzini fizika nije mogla zadržati vozilo..."

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave prometne policije izjavio je u nedjelju da je policija utvrdila sve činjenice za nastavak istrage nakon teške prometne nesreće kod Srijemske Mitrovice.

Još u subotu ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je vjerojatni uzrok nesreće neprilagođena brzina, što je policija i potvrdila.

Jović je naglasio da je ta obnovljena dionica ceste u promet puštena prije mjesec dana, kao i da je signalizacija uredna.

"Na tahografu smo utvrdili kretanje od nevjerojatnih 120 kilometara na sat. Vozač je prevozio 83 putnika. To je bilo veliko odsustvo odgovornosti... Prometna signalizacija upozorava na dvostruki, opasni zavoj. Fizika nije mogla nikako zadržati vozilo na cesti pri ovoj brzini", rekao je Stević.

Dodao je da je izvanredni tehnički pregled autobusa koji je sletio u kanal obavljen 15. rujna ove godine, a da je liječnički pregled vozač napravio krajem 2024. godine.

Na ovoj dionici ceste prometa policija je od nedavnog otvaranja nakon rekonstrukcije evidentirala više od 60 prekršaja zbog vožnje nepropisnom brzinom, piše B92.

Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na cesti Srijemska Mitrovica - Jarak u petak oko 14:45, poginule su tri, a ozlijeđeno je oko 80 osoba.