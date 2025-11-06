Objavljeno zdravstveno stanje ozlijeđenih u stravičnom požaru Doma za starije u susjedstvu

Zdravstveno stanje većine ozlijeđenih u požaru koji je u utorak navečer zahvatio Dom umirovljenika u Tuzli se stabilizira, a prema službenim informacijama, u bolnici se i dalje nalazi 15 osoba, od kojih su četiri na mehaničkoj ventilaciji.

U Sveučilišnom kliničkom centru u Tuzli na bolničkom liječenju zadržano je 15 pacijenata ozlijeđenih u požaru koji je zahvatio tamošnji Dom umirovljenika.

"Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju hospitalizirano je sedam pacijenata, od kojih su četiri na aparatu za mehaničku ventilaciju. Trenutno je pet pacijenata, štićenika Doma umirovljenika, hospitalizirano na Klinici za plućne bolesti. Svi pacijenti imaju stabilne vitalne parametre", priopćili su iz UKC-a Tuzla, prenosi Klix.ba.

Dva su pacijenta hospitalizirana na Klinici za unutarnje bolesti, a njihovo je zdravstveno stanje trenutačno stabilno.

"Na Klinici za urologiju hospitaliziran je jedan pacijent ozlijeđen u požaru, koji je stabilnog stanja. Osoblje i svi raspoloživi kapaciteti Sveučilišnog kliničkog centra Tuzla i dalje su na raspolaganju za smještaj korisnika Doma umirovljenika Tuzla", dodali su iz bolnice.

U požaru je ozlijeđen je veći broj osoba, dok je prema službenim informacijama zabilježeno 11 smrtnih slučajeva.

"Jedna osoba, odnosno štićenik Doma penzionera u Tuzli je preminula neposredno prije požara, ali se ne smatra 12. žrtvom", kazali su iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.