Na egipatskoj plaži pored Sharm El Sheikha morski pas je napao i smrtno ranio austrijsku državljanku pred očima drugih kupača. Nije joj bilo spasa.

68-godišnja austrijska državljanka preminula je nakon što ju je u vodama Crvenog mora u Egiptu napao morski pas.

Sve se dogodilo pred očima drugih kupača i turista koji su nesretnoj ženi pokušali pomoći galamom i odvlačenjem pažnje morskom psu, ali se nisu usudili ući u vodu.

Žena je plivala uz obalu i u jednom trenutku je počela vikati, a voda oko nje je postala crvena. Bilo je jasno da se radi o napadu morskog psa, a nesretna se žena uspjela dovući do obale bez jedne ruke, dok joj je jedna noga također bila jako ozlijeđena, pričaju svjedoci ovog stravičnog događaja koji se dogodio na egipatskoj plaži Sahl Hasheesh, blizu Sharm El Sheikha, a prenosi Times of Israel.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.



According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg