Nova teorija o atentatu na vrh Wagnera: "Ovo je ironičan svršetak Putinova bivšeg ugostitelja"

Da je Embraer Legacy 600 u kojem su bili šefovi Wagner grupe, Jevgenij Prigožin i Dmitrij Utkin srušen eksplozivnom napravom vjeruje Christopher Steele, bivši britanski obavještajac.

Bomba je, vjeruje Steele, bila postavljena u samom zrakoplovu i to u sanduku vina. "To je sigurno obavljeno iznutra, a postoje indicije da je bomba bila u sanduku vina. To je ironičan svršetak Putinova bivšeg ugostitelja", rekao je Steele za Sky News.

Pročitajte i ovo Objavljeno izvješće o nesreći Oglasio se Putin: Istupio prvi put nakon objave o smrti šefa Wagnera

Naime, u mnoštvu teorija o eksploziji zrakoplova pojavila se i ta o sanduku s vinima koji su putnici dobili na dar i koji je, prema toj teoriji, kasnije eksplodirao nadomak Moskve.

Pročitajte i ovo Užas na Novom Zelandu Braća godinama u baru drogirala i silovala mlade žene, neke su snimali: Otkriveni jezivi detalji

Prigožin je svojedobno započeo posao kao običan prodavač hrenovki u tijestu, da bi kasnije postao vlasnikom restorana u koji je znao navratiti i sam Vladimir Putin. Upravo nakon tih susreta u restoranu Prigožin je počeo dobivati unosne poslove s državom.