Vojni analitičar za Dnevnik Nove TV o Prigožinu i insinuacijama da je riječ o farsi: "Što mogu očekivati oligarsi kad se takvo što dogodilo njemu"

Rusija pokreće istragu, a Prigožinu bliski kanali tvrde - zrakoplov je oborila ruska protuzračna obrana.

Vojni analitičar Ivica Mandić za Dnevnik Nove TV osvrnuo se i na insinuacije da je riječ o farsi.

"Čisto sumnjam da je to u pitanju, da biste na nekoj javnoj sceni mogli izvesti tako sofisticiranu operaciju smrti jedne osobe, formalno-pravne, da bi on u biti preživio. Nije on tako sofisticiran.

Uklanjanjem Prigožina sa životne i političke scene nije on riješio svoj problem, problem tek postoji. Što mogu očekivati oligarsi kad se takvo što dogodilo Prigožinu, dogodilo se jednom generalu koji je bio zapovjednik u Ukrajini, dogodilo se nizu ljudi koji su padali sa 6,7 kata", kazao je Mandić.

