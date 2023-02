Istraživanje je pokazalo da osobe kod kojih je veći rizik od srčanih oboljenja, poput dijabetičara, imaju dvostruko veće šanse za srčani ili moždani udar ako imaju povišene razine eritritola u krvi.

Zamjena za šećer eritritol povezana je sa zgrušavanjem krvi, moždanim i srčanim udarom te smrću, navodi se u novoj studiji objavljena u časopisu Nature Medicine.



"Stupanj rizika nije mali", rekao je glavni autor studije, dr. Stanley Hazen, direktor Centra za kardiovaskularnu dijagnostiku i prevenciju s instituta Lerner Research.



Istraživanje je pokazalo da osobe kod kojih je veći rizik od srčanih oboljenja, poput dijabetičara, imaju dvostruko veće šanse za srčani ili moždani udar ako imaju povišene razine eritritola u krvi.



Dodatna laboratorijska istraživanja i istraživanja na životinjama predstavljena u radu otkrila su kako se čini da eritritol uzrokuje brže zgrušavanje krvi. Ugrušci mogu otputovati u srce i izazvati srčani udar ili u mozak i izazivati moždani udar.



"Ovo svakako zvuči alarmantno", rekao je dr. Andrew Freeman, voditelj za kardiovaskularnu prevenciju u bolnici u Denveru. "Čini se da postoji rizik od zgrušavanja krvi zbog korištenja eritritola. Očito je potrebno više istraživanja, ali možda bi imalo smisla ograničiti eritritol u prehrani za sada."

Ova bolest pacijentima prosječno uzme 8 i pol godina života: Šokantan je broj neotkrivenih slučajeva



Kao odgovor na studiju grupacija Calorie Control Council, koja proizvodi umjetne zaslađivače, rekla je za CNN da su "rezultati ove studije u suprotnosti s desetljećima znanstvenih istraživanja koja pokazuju da su zaslađivači s niskom razinom kalorija kao što je eritritol sigurni, što je dokazano globalnim regulatornim dozvolama za njihovu upotrebu u hrani i pićima".

Otkrili vezu slučajno

"Rezultati se ne bi trebali preslikati na opću populaciju jer su sudionici istraživanja već bili izloženi povećanom riziku od kardiovaskularnih bolesti", rekao Robert Rankin, izvršni direktor tvrtke.



Europska udruga proizvođača poliola (šećernog alkohola) odbila je komentirati istraživanje rekavši da nije imala uvid u njega.



Eritritol je šećerni alkohol, ugljikohidrat koji se nalazi u brojnom voću i povrću. Ima oko 70 posto slatkoće šećera i nula kalorija, tvrde stručnjaci.



Otkriće veze između eritritola i kardiovaskularnih problema bilo je čisto slučajno, rekao je Hazen. Istraživanje je zapravo imalo cilj pronaći nepoznate kemikalije ili spojeve u krvi osobe koji bi mogli predvidjeti rizik od srčanog udara, moždanog udara ili smrti u sljedeće tri godine. Kako bi to učinili, tim je počeo analizirati 1157 uzoraka krvi kod ljudi s rizikom od srčanih bolesti prikupljenih između 2004. i 2011. godine.



"Pronašli smo tu tvar za koju se činilo da igra veliku ulogu, ali nismo znali što je to. Onda smo otkrili da je to eritritol, zaslađivač. Ljudsko tijelo prirodno stvara eritritol, ali u vrlo malim količinama koje ne bi odgovarale razinama koje su izmjerili", rekao je.



Potom su testirali drugu seriju uzoraka krvi više od 2100 ljudi u Sjedinjenim Državama i dodatna 833 uzorka koje su prikupili kolege u Europi do 2018. Oko tri četvrtine sudionika u sve tri populacije imalo je koronarnu bolest ili visoki krvni tlak, a oko petine je imalo dijabetes. Više od polovice bili su muškarci u 60. i 70. godinama.

S ovom bolešću bori se gotovo pola milijuna Hrvata, ali za djecu stiže novi lijek: "On će puno olakšati roditeljima"



U sve tri populacije istraživači su otkrili da su više razine eritritola povezane s većim rizikom od srčanog udara, moždanog udara ili smrti unutar tri godine.

Proveli su daljnje testove na životinjama i laboratorijske testove i otkrili da eritritol "izaziva pojačanu trombozu", odnosno zgrušavanje krvi.

"Postoji povezanost, ali to nije dokaz"

"Mislim da ovdje ima dovoljno podataka da kažemo da se držite podalje od eritritola dok se ne provede više studija", rekao je Hazen.



U završnom dijelu studije osam zdravih dobrovoljaca pilo je piće koje je sadržavalo 30 grama eritritola, količinu koju konzumiraju mnogi ljudi u SAD-u. Krvni testovi tijekom sljedeća tri dana pratili su razine eritritola i rizik od zgrušavanja krvi.



"Trideset grama bilo je dovoljno da razine eritritola u krvi porastu tisuću puta", rekao je Hazen.



Oliver Jones, profesor kemije na Sveučilištu RMIT u Australiji, ocijenio je da je studija otkrila samo korelaciju, ali ne i uzročnost između eritritola i zgrušavanja krvi.



"Kao što sami autori navode, pronašli su povezanost između eritritola i rizika od zgrušavanja, a ne konačan dokaz da takva veza postoji", rekao je Jones za CNN.