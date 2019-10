Pola nagrade dobit će James Peebles za otkrića u fizičkoj kozmologiji. Drugu polovicu dijele Michel Mayor i Didier Queloz za otkriće egzoplaneta koji orbitira oko zvijezde solarnog tipa

Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je Jamesu Peeblesu te Michelu Mayori i Didier Queloz. Dodijeljena im je zajednička nagrada za rad i otkrića na evoluciji svemira i otkrivanju egzoplaneta koji kruži oko zvijezde sunčeva tipa.

Peeblesu, umirovljenom profesoru s Princetona, pripada polovina novčane nagrade u iznosu od devet milijuna švedskih kruna, a dvojica švicarskih astrofizičara i profesora na ženevskom sveučilištu Michel Mayor i Queloz podijelit će drugu polovicu.

