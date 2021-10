Sve do 90-ih godina ženama je u zapadnoj Njemačkoj bilo zabranjeno raditi na gradilištima. No, za nekoliko godina četvrtina građevinskih radnika otići će u mirovinu. Barbara Hagedorn pokrenula je kampanju "Frau am Bau", čiji je cilj zapošljavanje žena u građevinarstvu.

"Frau am Bau" - Žena na građevini naziv je kampanje koju je pokrenula Njemica Barbara Hagedorn, koja skupa sa svojim mužem vodi veliko istoimeno obiteljsko građevinsko poduzeće.

Za nekoliko godina četvrtina građevinskih radnika u Njemačkoj otići će u mirovinu. Istodobno, ni jedna druga gospodarska grana ne zapošljava tako malo žena kao građevinarstvo: samo 13 posto. Prema navodima Glavnog saveza njemačke građevinske industrije HDB među zidarima, betonircima, stolarima i vozačima građevinskih strojeva je manje od tri posto žena.

Franziska Giffey postaje prva gradonačelnica Berlina

Sve do 90-ih godina ženama je u zapadnoj Njemačkoj bilo zabranjeno raditi na gradilištima. Taj posao je smatran teškim i prljavim. U DDR-u je ipak bilo upravljačica građevinskim dizalicama i vozačica bagera. Kao i građevinskih inženjerki i arhitektica. Njihov udio raste i u ujedinjenoj Njemačkoj. Mnoge od tih visoko-kvalificiranih žena odlaze u javne službe: smatra se da je rad u njima prikladniji za spajanje posla i obitelji nego u privatnim poduzećima koja češće mijenjaju gradilišta, navodi Deutsche Welle.

U ratnom Sarajevu ostala bez ruke, danas je zastupnica u Bundestagu: "Otkako imam njemačko prezime..."

"Građevinski poslovi nisu više uvijek prljavi i teški: nova tehnika i metode rada zahtijevaju više pameti nego snage mišića", naglašava Barbara Hagedorn.

Njezino poduzeće kao cilj je postavilo što više žena obrazovati za poslove izvan uprave. U kampanji su predstavljene žene - od šefice preko voditeljice projekta do upravljačice strojevima - na plakatima, na web-stranici i na društvenim medijima. Zainteresirane djevojke mogu na simulatoru iskušati kako izgleda rad na bageru.

Hagedorn je jedno od pet najjačih poduzeća za rušenje na svijetu, a od ljeta je dobilo četiri naučnice za građevinske radove te jednu mladu inženjerku i jednu vozačicu kamiona.