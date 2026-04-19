Njemačka više nije prva u EU-u po broju zahtjeva za azilom: Evo koje zemlje ih imaju više

Njemačka time po prvi put nije na prvom mjestu u Europskoj uniji po proju podnesenih zahtjeva za azilom.
Broj podnositelja zahtjeva za azilom u Njemačkoj je u prvom tromjesečju ove godine pao za 23 posto, javljaju u nedjelju njemački mediji, što je dovelo do toga da ta zemlja po broju zahtjeva prvi put nije prva u EU-u.
"U prvih tri mjeseca ove godine je zabilježeno 28.922 zahtjeva za političkim azilom u Njemačkoj što je osjetno manje nego u istom razdoblju prošle godine", javlja portal Welt am Sonntag pozivajući se na podatke Agencije za azil Europske unije (EUAA) na Malti.