Njemačka više nije prva u EU-u po broju zahtjeva za azilom: Evo koje zemlje ih imaju više

Broj podnositelja zahtjeva za azilom u Njemačkoj je u prvom tromjesečju ove godine pao za 23 posto, javljaju u nedjelju njemački mediji, što je dovelo do toga da ta zemlja po broju zahtjeva prvi put nije prva u EU-u.

"U prvih tri mjeseca ove godine je zabilježeno 28.922 zahtjeva za političkim azilom u Njemačkoj što je osjetno manje nego u istom razdoblju prošle godine", javlja portal Welt am Sonntag pozivajući se na podatke Agencije za azil Europske unije (EUAA) na Malti.

Njemačka time po prvi put nije na prvom mjestu u Europskoj uniji po proju podnesenih zahtjeva za azilom.

Ispred nje se nalaze Francuska, Italija i Španjolska s više od 30.000 zahtjeva. Na dnu ljestvice su Mađarska i Slovačka s po tridesetak zahtjeva.

I na razini cijele Unije je u prvom tromjesečju pao broj zahtjeva za azilom i to za 18 posto.

Najveći broj podnositelja zahtjeva dolazi iz Venezuele (21.542), Afganistana (21.402) i Bangladeša (9.738).

Istodobno je osjetno pao broj zahtjeva za azilom koje su podnijeli državljani Sirije. Od 2015. je u Njemačkoj više od 900.000 Sirijaca podnijelo zahtjev za azilom.

Vlada Friedricha Merza je nakon dolaska na vlast prije nešto manje od godinu dana kao jedan od glavnih ciljeva navela smanjenje neregulirane migracije.