Njemačka proširila kontrole na sve granice. Mogući su problemi, a susjedi su ljutiti: "Ovo je za nas neprihvatljivo"

Njemačka je u ponedjeljak proširila granične kontrole na sve svoje granice s ciljem da ograniči ilegalnu migraciju, a kritičari tvrde da time ugrožava pravila schengenskog područja o slobodi kretanja.

Njemačka policija uvela je kontrole na prijelazima s Luksemburgom, Belgijom, Nizozemskom i Danskom, u dodatku na prethodne kontrole na prijelazima u Poljsku, Češku, Austriju, Švicarsku i Francusku.

Ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser, koja je naredila provjere, obećala je da oni koji putuju na posao preko granice ne bi trebali očekivati ​​veće poremećaje u prometu.

Faeser je prije tjedan dana u Europskoj komisiji službeno registrirala nove kontrole, tvrdeći da su neophodne zbog velikog broja migranata koji stižu u Njemačku.

Moglo bi doći do poteškoća

Trebale bi trajati šest mjeseci, no mogle bi se produžiti. Provjere na granici s Austrijom traju od 2015. S obzirom na to da se Njemačka nalazi u središtu Schengenske zone, dodatne kontrole bi mogle dovesti do poteškoća u kretanju ljudi i robe.

Iako Europska komisija može izraziti kritiku u vezi s kontrolama, dosad to nije učinila. Komisija naglašava da bi kontrole na granicama trebale biti izuzetak i korištene samo kao posljednje sredstvo, kako je izjavila Anitta Hipper, glasnogovornica Europske komisije. Također, kontrole trebaju biti privremene, s maksimalnim trajanjem od tri godine, prema nedavno izmijenjenom Šengenskom graničnom kodeksu, podsjeća Deutsche Welle.

Dok 29 potpisnica Schengenskog sporazuma, među kojima je većina članica Europske unije te Norveška, Švicarska, Island i Lihtenštajn, općenito dopuštaju slobodno kretanje preko granica, na neke prijelaze uvedene su kontrole zbog migrantske situacije i opasnosti od islamističkog terorizma.

Granične kontrole omogućuju vlastima da vrate migrante, što je puno lakši postupak od deportacije nakon ulaska. Od listopada 2023. Njemačka je vratila oko 30.000 migranata bez zakonskog prava ulaska u zemlju. Pitanje migracija vratilo se na vrh političkog dnevnog reda kada je prošlog mjeseca Sirijac navodno ubio troje ljudi u napadu nožem u gradu Solingenu na zapadu zemlje.

Europski blok na kušnji

Odluka Njemačke stavila je jedinstvo europskog bloka na kušnju i izazvala kritike njemačkih susjeda, piše CNN.



Poljski premijer Donald Tusk rekao je da je za Poljsku neprihvatljivo uvođenje strožih kontrola na kopnenim granicama, dodavši da će Varšava zatražiti hitne razgovore sa svim pogođenim zemljama. I Grčka i Austrija upozorile su da neće prihvatiti migrante koje je Njemačka odbila.

Njemačko Vijeće za migracije upozorilo je da plan predstavlja rizik kršenja zakona EU-a. "Trenutni politički cilj vraćanja migranata koji traže zaštitu na njemačkim granicama predstavlja opasan oblik populizma u raspravi o migracijskoj politici", navodi se u priopćenju koje poziva na debatu utemeljenu na dokazima o migracijskoj politici u Europi.

Pročitajte i ovo nepravomoćna presuda Novi obrat u slučaju ginekologa osuđenog za silovanje pacijentice, oglasila se bolnica

Pročitajte i ovo živahna četvrt Ovo će uvelike utjecati na tržište nekretnina! Okrug omiljen turistima zabranit će kratkoročni najam