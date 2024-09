Radikalna promjena! Plaće državnih i javnih službenika ovisit će i o ocjeni šefa, ali tko će njega ocijenjivati?

Gorana Rosandić je profesorica u splitskoj školi. Od početka iduće godine njezin rad mogao bi ocjenjivati ravnatelj.



"Ne mislim da je to dobra stvar već da je to katastrofalno i duboko nepravedno. Ovakav dodatak uvest će zbrku i kaos. Iskreno mislim da će u školama uvesti neprijateljsku atmosferu i veliku podjeljenost", rekla je Rosandić.



Zaposlenike će ocjenjivati nadređeni, pratit će njihov rad cijelu godinu. Primjerice u školama i bolnicama to su ravnatelji. Ocjena će biti od "ne zadovoljava" do "izvrstan". Iz Sindikata Preporod strahuju da će ravnatelji imati svoje miljenike.



"Ono što mene zanima jest tko će onda ocjenjivati ravnatelje? Dva radnika koja sudjeluju u školskom odboru u upravljačkom tijelu škole ocjenjuje ravnatelja, tu se radi o klasičnom potencijalnom sukobu interesa jer je vrlo lako moguće da će ravnatelj njima dati bolju ocjenu, a onda oni to uzvratiti ocjenjujući njega", rekao je Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod.



Kriteriji za ocjenjivanje su učinkovitost i odnos prema radu.

Pod učinkovitost gledat će se kako osoba obavlja svoj posao - koliko je pouzdana, precizna, je li točna ili voli li, kako se ono popularno kaže, zabušavati. Što se tiče odnosa prema radu, tu će se bodovati odnos prema kolegama, nadređenima i korisnicima.

Ravnatelj Klaićeve bolnice Goran Roić koji će biti u ulozi ocjenjivača podržava to jer će se kaže nagrađivati oni koji izvrsno rade svoj posao. "Kad se postave jasni kriteriji, kriteriji moraju biti jasni ljudima koji će time baviti, naravno da se očekuje da odgovorno i predano rade taj posao, ali mislim da je taj postupak vrlo koristan. U nekim europskim zemljama to je već na snazi i oni to vrlo uspješno obavljaju i nema razloga da i mi ne uvedemo takav postupak", rekao je.



Zaposlenik s uzastopnim jedinicama može dobiti otkaz, a onaj s izvrsnim ocjenama povišicu.



Ali udio izvrsnih ne smije biti veći od pet posto, a naročito uspješnih veći od 15. Ako primjerice učiteljica Marija dvije godine uzastopno ima izvrsne ocjene, prvu povišicu može dobiti 2027. i to tri posto. Najveća povišica je 30 posto, ali tek nakon 20 godina izvrsnih ocjena.



"Mi u školama već imamo jedan sustav ocjenjivanja kroz napredovanje, nije on Bog zna kao razrađen, ima tu puno manjkavosti, ali za ovo što se predlaže sada, taj sustav je svemirski brod", ističe Stipić.

Radnik ima osam dana za prigovor. Konačnu ocjenu potvrđuje povjerenstvo, u kojemu mora biti barem jedan predstavnik radnika.



Kada uredba o ocjenjivanju treba stupiti na snagu i kako će to sve funkcionirati u praksi, resorno Ministarstvo na upit Dnevnika Nove TV nije odgovorilo.



Pročitajte i ovo silovite poplave VIDEO/FOTO Dramatične snimke: Kataklizma u dijelovima Europe

Pročitajte i ovo užas zbog borisa FOTO/VIDEO Neviđena katastrofa u Češkoj: Ulice pod vodom, stanovnici s vodom do pazuha, pješčani nasipi...