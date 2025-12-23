Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NACIONALNA SIGURNOST

Stranka moćne europske države špijunira za Rusiju? "To ne možete dokazati"

Piše V. S., 23. prosinca 2025. @ 10:57 komentari
Kremlj
Kremlj Foto: Afp
Njemačka krajnje desna stranka AfD optužena je da prikuplja informacije za Kremlj.
Najčitanije
  1. Vozač u Zagrebu
    Divljanje na najjače

    VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač Mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."
  2. Požar zrakoplova, screenshot
    ZAPALIO SE

    Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
  3. Kuhinja, ilustracija
    Javlja DIRH

    Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Andrej Plenković o aktualnim temama
Aktualne teme
Plenković: "I neke druge Vlade mogle su unaprijediti položaj osoba s invaliditetom, a nisu"
Poljska podiže zrakoplove nakon što je Rusija napala Ukrajinu
RUSKI NAPAD
NATO članica podigla lovce: "Sustavi protuzračne obrane su u stanju pojačane pripravnosti"
O incidentu na Maksimiru oglasio se i Dodik: "U Hrvatskoj se tolerira ustaštvo"
"Šutnja znači suučesništvo"
O incidentu na Maksimiru oglasio se i Dodik: "U Hrvatskoj se tolerira ustaštvo"
Njemačka krajnje desna stranka AfD optužena za prikupljanje informacija za Kremlj
NACIONALNA SIGURNOST
Stranka moćne europske države špijunira za Rusiju? "To ne možete dokazati"
Teška nesreća na A3: Vozač izletio s ceste i zabio se u stablo
Hitne službe na terenu
Teška nesreća na A3: Vozač izletio s ceste i zabio se u stablo
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Javlja DIRH
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je ovaj vozač napravio u prometu: "Prije toga je izašao van na semaforu i lupao"
Divljanje na najjače
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač Mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Javlja DIRH
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Cijene božićnih drvaca idu i do 500 eura, na tržištu i posebne vrste: "Svi koji ju kupe, vraćaju se i kupuju isključivo nju"
Sezona kupnje
Cijene im se penju i do 500 eura, na tržištu i posebne vrste: "Svi koji je kupe, vraćaju se i traže isključivo nju"
Zlostavljali su i mučili civile, a zatim ih odveli od mosta i likvidirali: Podignuta optužnica
Ratni zločin
Zlostavljali su i mučili civile, a zatim ih odveli od mosta i likvidirali: Podignuta optužnica
Zbog povišene razine pesticida povlači se grožđica sušena
Provjerite zalihe
Povlači se popularno voće: Oprez, mogli biste se otrovati!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U Sjevernoj Karolini se srušio mali zrakoplov, ima mrtvih
ZAPALIO SE
Avion se srušio ubrzo nakon polijetanja: Ima mrtvih
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je ovaj vozač napravio u prometu: "Prije toga je izašao van na semaforu i lupao"
Divljanje na najjače
VIDEO Kaos u Zagrebu, pogledajte što je vozač Mercedesa crnogorskih oznaka učinio: "Prije toga je izašao van i lupao..."
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
Javlja DIRH
Povlači se popularni kuhinjski uređaj! Odmah ga prestanite upotrebljavati i vratite ga u trgovinu
show
Bloom i Nenad Tatarinov pružili Maji podršku na Supertalentu
nitko nije očekivao!
Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta
Pogledajte kako izgleda Božić u domu Marka Perkovića Thompsona
dala si je truda!
Blagdani u Thompsonovom domu: Iznenadit će vas što je njegova supruga pripremila za Božić!
Kolinda Grabar Kitarović i Jakov Kitarović na dodjeli nagrada HOO-a
svečana dodjela
Večer za pamćenje: Kolinda i Jakov Kitarović u elegantnom izlasku koji su svi primijetili
zdravlje
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
Važno!
Znanstvenici otkrili: Samo jedna večernja navika može vam dramatično sniziti krvni tlak!
7 neugodnih mirisa tijela koji mogu upućivati na zdravstveni problem
Čak i uz dobru higijenu
7 neugodnih mirisa tijela koji mogu upućivati na zdravstveni problem
zabava
Ovaj će kviz razotkriti tko u društvu stvarno zna sve
Pokažite što znate!
Ovaj će kviz razotkriti tko u društvu stvarno zna sve
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Zanimljivo rješenje
Kuća s Vira postala internetski hit, a razlog je uređenje! Pogledajte kako su je ukrasili
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
Preslatko!
Divovski pas najveća je maza na svijetu, svi bi htjeli ovakvog nježnog diva
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
Visoko na litici
Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina
sport
Toni Fruk izabran za najboljeg igrača HNL-a: Zahvalio se Marku Livaji
Pale lijepe riječi
Toni Fruk dirnut Livajinom gestom: "To pokazuje veličinu"
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
Transferi: Tonio Teklić se vraća u HNL, potpisuje za Osijek
Opasna ljevica
Ne tako davno žario je i palio u HNL-u, a sad se vraća u Hrvatsku i potpisuje za - Osijek!
tv
MasterChef: U posljednjem gastroduelu sezone kandidatima će pomoći bivši kandidat MasterChefa
NE PROPUSTITE!
U posljednjem gastroduelu sezone kandidatima će pomoći bivši kandidat MasterChefa
MasterChef: Posljednji gastroduel ove sezone završio maestralno! Plavi odnijeli pobjedu!
BRAVO!
Posljednji gastroduel ove sezone završio maestralno! Plavi odnijeli pobjedu!
MasterChef: Kandidati se baš i nisu iskazali, a jeste li vi znali odgovore na ova pitanja?
FUN FACTS
Kandidati se baš i nisu iskazali, a jeste li vi znali odgovore na ova pitanja?
putovanja
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Nije jeftino, ali je fino
Balkan u rukavicama: Novo hit-mjesto u Zagrebu na kojem se cijeli dan prodaju prasetina i janjetina s ražnja
Recepti za torte za blagdane
Božanstvenog okusa
Ove torte savršen su izbor za Božić i blagdane – imamo 10 fantastičnih recepata za sve ukuse
Savršen prilog uz pečeno meso: Recept za kremastu salatu od krumpira
Prefina!
Savršen prilog uz pečeno meso: Recept za kremastu salatu od krumpira
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
Najbrže rastući startup u povijesti
Lovable je upravo iznjedrio jednog od najmlađih europskih milijardera koji je sam izgradio bogatstvo
Omiljeni američki viski gasi proizvodnju 1. siječnja. Za sve je kriv Donald Trump
Žrtva trgovinskog rata
Omiljeni američki viski gasi proizvodnju 1. siječnja. Za sve je kriv Donald Trump
lifestyle
Sve varijacije mileramke na jednom mjestu
Kraljica kolača
Što ćemo kad je volimo: Pročitajte sedam različitih recepata za mileramku
Recept za puding roščiće
slatka konkurencija
Svakog Božića spremate vanilin kiflice? Ako su vam dosadile, ovaj je recept pun pogodak
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
Pazite!
4 najpodmuklija znaka raka mokraćnog mjehura koje mnogi najčešće zanemaruju
sve
Toni Fruk izabran za najboljeg igrača HNL-a: Zahvalio se Marku Livaji
Pale lijepe riječi
Toni Fruk dirnut Livajinom gestom: "To pokazuje veličinu"
Bloom i Nenad Tatarinov pružili Maji podršku na Supertalentu
nitko nije očekivao!
Iznenađenje u loži! Bivši suprug Maje Šuput sa sinom se pojavio na finalu Supertalenta
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
šakom o stol
Panika u Cityju: Guardiola naredio upravi što mora napraviti s Gvardiolom
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene