Stranka moćne europske države špijunira za Rusiju? "To ne možete dokazati"

Njemačka krajnje desničarska stranka AfD optužena je da prikuplja informacije koje bi koristile ruskim obavještajnim službama.

Zbog pitanja zastupnika AfD-a u državnim i saveznim parlamentima centristi su ih optužili da koriste svoja mjesta kako bi pokušali otkriti osjetljive informacije koje bi Moskva mogla upotrijebiti u svom ratu protiv Ukrajine i kako bi pomogli u provođenju takozvanog hibridnog rata protiv Europe.

"Čovjek se ne može oteti dojmu da AfD svojim istragama provodi popis zadataka koje mu je Kremlj dodijelio", rekao je za njemački list Handelsblatt ministar unutarnjih poslova Thuringije Georg Maier, član Socijaldemokratske stranke (SPD) lijevog centra.

"Ono što me se dojmilo bio je nevjerojatan interes za kritičnu infrastrukturu i sigurnosne vlasti ovdje u Tiringiji, posebno kako se nose s hibridnim prijetnjama. Odjednom geopolitička pitanja igraju ulogu u njihovim pitanjima, dok mi u tiringijskom državnom parlamentu nismo odgovorni za vanjsku politiku ili obrambenu politiku", Maier je naknadno rekao za POLITICO.

Pitanja na koja se referira Maier tiču se AfD-ova političara Ringa Mühlmanna, koji je kao zastupniku Alternative za Njemačku (AfD) u parlamentu istočnonjemačke savezne države Turingije, gdje je AfD najjača stranka, više puta tražio od regionalne vlade da otkrije složene detalje o temama poput lokalne obrane od dronova i transporta zapadnog oružja u Ukrajinu.

U lipnju je Mühlmann, koji poriče da izvršava ruske naredbe, podnio osam upita vezanih za dronove i obrambene sposobnosti policije u regiji, koja je odgovorna za otkrivanje i obranu od dronova koji se smatraju špijunskom prijetnjom.

"Koji su tehnički sustavi za obranu od dronova poznati tiringijskoj policiji (npr. ometači, lanseri mreža, elektromagnetski pulsni uređaji) i u kojoj je mjeri testirana njihova upotrebljivost u provedbi zakona?" upitao je Mühlmann.

Trojanski konj

Čelnici AfD-a često zauzimaju stavove povoljne za Kremlj zalažući se za obnovu gospodarskih veza i uvoza plina te prekid pomoći Ukrajini u naoružanju. Njihovi politički protivnici, međutim, često su ih optuživali da ne djeluju samo iz uvjerenja, već po nalogu Moskve. Zastupnica Zelenih Irene Mihalić, na primjer, prošlog je mjeseca stranku nazvala trojanskim konjem ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Političari AfD-a poriču optužbe da koriste svoju rastuću parlamentarnu moć i na nacionalnoj razini i u njemačkim saveznim državama kako bi pokušali proslijediti osjetljive informacije Kremlju.

Tino Chrupalla, jedan od nacionalnih čelnika AfD-a, oštro se usprotivio optužbama: "Građani imaju legitimne strahove od onoga što svake večeri vide i doživljavaju na autocestama. Sve su to legitimna pitanja zastupnika koji je zabrinut i koji ozbiljno shvaća brige i potrebe građana. Iznosite insinuacije, što je prilično perfidno, optužujete nas za stvari koje nikada ne možete dokazati."

Mühlmann, bivši policajac, u razgovoru za POLITICO, negirao je da slijedi popis zadataka Rusije. Također je tvrdio da su vladini ministri, iako obvezni odgovoriti na svaki parlamentarni upit, obvezni otkriti osjetljive ili povjerljive informacije koje bi mogle ugroziti nacionalnu sigurnost.

"Nije na meni da ograničim svoja pitanja, već na ministru je da pruži odgovore. Ako u nekom trenutku takav odgovor predstavlja opasnost ili dovede do špijunaže, onda špijunaža nije moja krivnja, već ministrova jer je otkrio informacije koje nije smio otkriti."

Sivo područje

Marc Henrichmann, konzervativni zastupnik i predsjednik posebnog odbora u njemačkom Bundestagu koji nadzire obavještajne službe zemlje, rekao je da iako vlada nije obvezna otkrivati ​​​​klasificirane ili vrlo osjetljive informacije u svojim odgovorima na parlamentarna pitanja, ruske obavještajne službe i dalje mogu sastaviti vrijedne uvide iz samog obujma i raznolikosti AfD-ovih istraga.

"Ono što redovito čujem od raznih ministarstava jest da pojedinačni upiti zapravo nisu problem. Ali kada pogledate te pojedinačne upite jedan pored drugog, dobit ćete sliku, na primjer, putnih ruta, zaliha pomoći i vojne robe prema Ukrajini ili u smjeru Ukrajine", objasnio je.

Stručnjaci kažu da AfD-ovo strateško korištenje parlamentarnih pitanja nije ništa novo. Od ulaska u Bundestag 2017. godine stranka ih je rasporedila kako bi preplavila ministarstva i prikupila informacije o percipiranim političkim protivnicima, kažu stručnjaci.



S obzirom na poplavu upita vezanih za nacionalnu sigurnost, pitanje što pokreće AfD uglavnom je nebitno, rekao je Jakub Wondreys, istraživač na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu koji proučava politiku AfD-a prema Rusiji.

"Nije nemoguće da djeluju u ime Kremlja. Također je moguće da djeluju u ime sebe jer su, naravno, prokremljovski nastrojeni. Ali krajnji rezultat je manje-više isti. Ova pitanja predstavljaju potencijalnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti."