Govoreći za njemačku radioteleviziju ZDF, Boris Pistorius, član Socijaldemokratske stranke kancelara Olafa Scholza, rekao je da će nacije poput Njemačke morati povećati sposobnost svojih oružanih snaga kako bi održale mir u regiji te da moraju promijeniti svoj mentalitet u onaj u kojem je rat moguć.

"Trideset godina mirovnih dividendi, 30 godina bez Varšavskog pakta kao prijetnje značilo je da Oružane snage Njemačke nisu u stanju u kakvom bi inače bile", rekao je.

Ruska invazija na Ukrajinu, koja je započela u veljači 2022., šokirala je mnoge u Europi koji nisu vidjeli veliki rat između nacija na kontinentu od Drugog svjetskog rata i nisu se suočili s prijetnjom napada od kraja Hladnog rata 1990-ih s raspadom Sovjetskog Saveza.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu VIDEO Izrael upao u tajne tunele ispod Gaze, ubili visokorangiranog Hamasova zapovjednika: "Odgovoran je za masakr"

Pročitajte i ovo Nakon cjelonoćnog zasjedanja Crna Gora dobila novu vladu, Spajić se susreo s von der Leyen: "Ulazak u EU bi bio velika poruka drugim zemljama da je proces proširenja živ"

Od rata u Ukrajini, neke su europske države povećale svoje proračune za obranu, dok je NATO ojačao snage raspoređene duž istočnog krila Europe koje graniči s Rusijom. Ubrzo nakon invazije Moskve, Scholz je najavio povećanje njemačkih vojnih izdataka na 100 milijardi eura.

Primjećujući promjenu potrošnje za obranu uvedenu nakon invazije na Ukrajinu, Pistorius je dodao: "Ne možete to nadoknaditi u 19 mjeseci, ni kroz proizvodnju, ni kroz nabavu, niti kroz bilo što drugo. Naš standard za poboljšanje obrane mora budi što brži i energičniji".

"Moramo se naviknuti na ideju da bi u Europi mogla postojati prijetnja ratom. A to znači da moramo postati sposobni za rat, moramo biti obrambeni i pripremiti vojsku i društvo za ovo", rekao je, piše Newsweek.

Pročitajte i ovo sjednica saborskog predsjedništva Jandroković o showu u Saboru: "Treba mijenjati Poslovnik, ne odgovara izazovima vremena"

Nije jasno je li mislio na prijetnju iz Rusije ili negdje drugdje.

U srpnju je njemačka vlada odobrila nacrt proračuna kojim bi se troškovi obrane podigli na 2 posto BDP-a koji je postavio NATO za zemlje članice. Sljedeći mjesec, izvijestio je Reuters pozivajući se na vladine izvore, to je u međuvremenu odbačeno u korist petogodišnjeg prosjeka od 2 posto.

Upitan o zabrinutosti da se Njemačka koja je patila od visoke inflacije nakon pandemije ne privikava dovoljno brzo na prijetnju rata, Pistorius je rekao: "Sve što je pokvareno u 30 godina ne može se nadoknaditi u 19 mjeseci".

Pročitajte i ovo "Nemojte se uplašiti" Penava ne odustaje od svojih stavova: "Tomo Medved Vukovarcima je ukrao Kolonu sjećanja"

No dodao je da će do kraja godine vlada posvetiti više od dvije trećine od 100 milijardi eura posebnog fonda za vojne ugovore. Pistorius je ipak upozorio da je "problem u tome što ugovori još ne osiguravaju izravno proizvodnju i isporuku. Za to je opet potrebno vrijeme.