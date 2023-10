Jandroković o showu u Saboru: "Treba mijenjati Poslovnik, ne odgovara izazovima vremena"

"Radovi će trajati dugo, pa ćemo morati promijeniti prostor", rekao je Jandroković nakon sjednice saborskog Predsjedništva. Najavio je da će u roku od mjesec dana biti raspisan natječaj za izvođače radova.

Potvrdio je i da će Saboru teško biti naći zamjenski prostor. „Tražimo minimalno sedam tisuća kvadrata, prostor s dvoranom za plenarnu sjednicu, na stotine soba, manjih dvorana za sastanke“, kazao je.

Predsjedništvo Sabora, izvijestio je, raspravljalo je i o prošlotjednoj situaciji, kada je dio oporbenih zastupnika lupanjem pokuša omesti izvještaj premijera Andreja Plenkovića o "stanju države i nacije", te zaključilo da je saborski Poslovnik, donijet 2013., malo zastario i da ne odgovara izazovima vremena.

Dogovoreno je da se osnuje višestranačka radna skupina koja bi pripremila Poslovnik za idući saziv. Jandroković najavljuje kako će predložiti da je vodi Dražen Bošnjaković (HDZ) "koji sa svojim iskustvom i stilom može pomiriti različite interese i stavove".

Poslovnik u ovome sazivu nećemo mijenjati, jer nemamo dovoljno vremena, a promjena u ovom trenutku bi imala i političke konotacije, ispalo bi da vladajući žele nametnuti neka rješenja, objasnio je.

Predsjednik Sabora odbacuje kritike koje, nakon prošlotjednog kaosa u sabornici izazvanog oporbenim lupanjem po klupama tijekom jednosatnog govora premijera, idu na račun potpredsjednika Sabora, akademika Željka Reinera, koji je vodio sjednicu.

Treba biti realan, atmosfera je bila usijana i pitanje je kako bi reagirao bilo tko, tko bi predsjedao, odgovorio je novinarima Jandroković.

Nije želio prosuđivati je li Reiner svojim načinom vođenja sjednice pogriješio. "Nisam ja da sudim, to je posao Odbora za Ustav, krivnje ima na svim stranama", rekao je, držeći kako je najveću štetu, ne samo političku, nego i fizičko-materijalnu, pretrpio Sabor čije su klupe oštećenje u lupanju.

Treba izbjegavati takve situacije, bez obzira na povišene emocije, moramo slati poruke hrvatskim građanima kako, bez obzira na to što smo različiti, možemo kvalitetno komunicirati, poručio je predsjednik Sabora.

Pojasnio je i da je procjena oštećenja na klupama u nadležnosti saborskog Tajništva, te poručio kako neće ulaziti u to treba li netko za to odgovarati. "Da se to dogodilo bilo gdje drugdje, na vašem radnom mjestu, u školi, to ne bi liše prošlo", naglasio je pritom Jandroković.

Kaže i kako razumije da se u afektu može napraviti šteta, ali da se "ovdje radi o nečemu što je bilo sustavno, vidi se da je na nekim pozicijama bilo i po stotinu udaraca". Saborski zastupnici, koji su na jednotjednoj stanci, u klupe se vraćaju u srijedu, 8. prosinca kada aktualnim prijepodnevno počinje nova sjednica sa dnevnim redom od 185 točaka.

Zasjedat će se do 15. prosinca do kada će Sabor donijeti državni proračun za 2024. godinu, zadnji u mandatu aktualne saborske većine i Vlade, te raspraviti zaključak o ilegalnim migracijama, zakone o hrvatskom jeziku i o državnim nekretninama itd.