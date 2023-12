Jedna europska država svojim građanima isplatit će 20.000 eura bespovratnih sredstava: Uvjet je samo jedan

Njemačka je odlučila svojim građanima podijeliti najveće subvencije u povijesti. Uskoro će svi koji ispune zahtjeve za promjenom sustava grijanja moći povući 20.000 eura potpore kako bi u svoje kućanstvo učinkovitiji alternativni sustav grijanja.

Na tako izdašne subvencije pravo će imati veliki broj Nijemaca, a posebno će biti pogodna za kućanstva s niskim primanjima.

Pročitajte i ovo inspektorat upozorio Oprez! Iz prodaje se povlači proizvod zbog moguće prisutnosti bakterije

Prema informacijama njemačkih medija, Ministarstvo gospodarstva bespovratnu pomoć od 20.000 eura počet će distribuirati od 1. siječnja sljedeće godine, a trajat će kraja veljače 2024.

Osnovna potpora, koja iznosi izdašnih 30 posto ukupnih troškova, bit će dostupna svima, neovisno o primanjima. Međutim, dodatni bonus od pet posto bit će dodijeljen onima koji odaberu učinkovite geotermalne dizalice topline ili druge ekološki prihvatljive alternative.

Pročitajte i ovo Tri godine od potresa Plenković poručio oporbi: "Govore da su u HDZ-u svi lopovi, to je najgluplja i najnetočnija imbecilna teza"

Kućanstva s niskim primanjima imaju dodatnu prednost, s bonusom od 30 posto, čime se ukupna potpora može popeti do 65 posto, prenosi Fenix Magazin.

Financijske potpore pružaju poticaj građanima koji žele zamijeniti svoje stare sustave grijanja na plin ili ulje.

Dodatnih 20 posto potpore dostupno je do kraja 2025., nakon čega slijedi smanjenje bonusa na 15 posto do 2026. i konačno 10 posto do 2027. godine. Vlada je postavila ograničenje od 70 posto troškova, odnosno najviše 21.000 eura, koje korisnici mogu dobiti kao subvenciju.

Pročitajte i ovo rat u Ukrajini Ruski napadi na Ukrajinu: Raketirano više gradova, eksplozije odjekivale diljem zemlje

Osim toga, građanima se nude povoljni krediti do 120.000 eura, dok neke savezne zemlje dodatno pružaju vlastite financijske potpore. Ova subvencija ne samo da olakšava financijski teret, već predstavlja i važan korak prema ekološki prihvatljivijoj budućnosti u njemačkim domovima.