Policija je u utorak navečer u sjevernoj Nizozemskoj pucala je na poljoprivrednike koji su na traktorima prosvjedovali protiv planova za smanjenje emisije dušika.

Nizozemska je policija sinoć na prosvjedima farmera protiv vladinih planova za smanjenje emisije dušika i broja stoke upotrijebila vatreno oružje. Njihovi su hici pogodili traktor, ali nitko nije ozljeđen.

Iz policije su rekli da su reagirali na "prijeteću situaciju" kada su farmeri počeli zabijati svoje traktore u policajce i njihova vozila. Uhićeno je troje osumnjičenih.

Policija se još nije oglasila

Interni istražitelj nizozemske vlade rekao je da će istražiti događaje s obzirom na to da je policija upotrijebila oružje. Glasnogovornik policije pokrajine Frieslanda nije odgovorio na upite, ali je rekao da će izjava biti objavljena kasnije u srijedu, prenosi Politico.

Na snimci koja je osvanula na društvenim mrežama možemo vidjeti jezive prizore u kojima policija puca u traktor kojeg je vozio jedan od prosvjednika.

DUTCH POLICE FIRE AT DUTCH FARMERS

pic.twitter.com/UacSdgy8ei — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) July 5, 2022

Kako smo već pisali, nizozemski su farmeri ovoga tjedna prosvjedovali protiv vladinih planova koji bi mogli zahtijevati od farmera smanjenu upotrebu goriva kao i smanjenje broja stoke, što bi moglo prisiliti neke farme na zatvaranje.

Na pomolu najveći prosvjedi u nizozemskoj povijesti, mogla bi reagirati i vojska: "Reći ću vam jasno - nećemo tolerirati..."

Nizozemska vlada do 2030. želi smanjiti emisije dušikovog oksida i amonijaka koje proizvodi stoka do. U nekim područjima smanjenje bi moglo doseći i do 70 posto.

Oporba traži hitnu raspravu o eksalaciji

Kao odgovor na to, nizozemski poljoprivrednici blokirali su supermarkete, distribucijske centre i ceste u ovotjednim prosvjedima. U srijedu ujutro očekuju se prosvjedi u zračnoj luci Groningen Elde, kako javljaju nizozemski mediji. Zastupnica Caroline van der Plas pozvala je na "hitnu raspravu" s nizozemskim premijerom Markom Rutteom i ministrom pravosuđa i sigurnosti Dilanom Yeşilgöz-Zegeriusom o eskalirajućim prosvjedima.