Da bi smanjile pogubne emisije dušika, vlasti u Nizozemskoj propisuju radikalno smanjenje stočnog fonda. To je tamošnje poljoprivrednike izvelo na barikade i zaokuplja ovu zemlju, koja pripada u poljoprivredne velesile.

Nizozemsku ozbiljno pritišće problem prevelike uporabe dušičnih spojeva, koji zagađuju i truju prirodu. Budući da 70 posto njih potječe iz stočarstva, vlada jedino rješenje vidi u radikalnom smanjenju stočnog fonda - što bi bilo pogubno za jako puno nizozemskih seljaka.

Stoga u posljednjih nekoliko tjedana izlaze na ulice, a stvari malo-pomalo izmiču kontroli. Već su bile blokirane autoceste, na ulicama i pred vladinim zgradama u Haagu su traktori i krave, paljene su bale sijena, a pred kućama političara istovarivano je stajsko gnojivo, prenosi DeutscheWelle.

"Znamo kakve ovo posljedice ima za farmere - to je užasno, ali nemamo izbora. Priroda ne može čekati", rekla je nadležna ministrica Christianne van der Wal. Naime, Nizozemsku ne pritišću samo problemi zatrovanog zemljišta i narušene bioraznolikosti zbog masovne upotrebe nitrata i amonijaka, već i odluke europskih i domaćih sudova prema kojima se količina ovih spojeva mora znatno ograničiti.

