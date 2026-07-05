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Slovačko selo na popisu UNESCO-a

Dojadili im turisti: "Život je kao u kanalizaciji"

Piše Hina, 05. srpnja 2026. @ 10:50 komentari
Vlkolinec
Vlkolinec Foto: Getty Images/iStockphoto
UNESCO je uvrstio Vlkolinec na popis svjetske baštine 1993. godine.
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