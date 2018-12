Zagovornik Brexita Nigel Farage rekao je u utorak da napušta britansku euroskeptičnu stranku UKIP, preko koje je izvršio pritisak na vladajuću konzervativnu stranku bivšeg premijera Davida Cemerona da organizira referenduma o Brexitu. Stranku je napustio jer je, kako kaže, nezadovoljan vodstvom koje je "opsjednuto temom islama".

Farage je, kao tadašnji čelnik UKIP-a, doprinijeo sazivanju referenduma o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i potom pomogao voditi kampanju za izlazak.

Nakon referenduma, na kojem su građani 2016. odlučili da će Ujedinjeno Kraljevstvo izaći iz EU-a, Farage je napustio čelnu poziciju UKIP-a. U utorak je objavio da je u potpunosti napustio stranku.

"Bojim se da se mnogo promijenilo pod ovim čelnikom stranke, gospodinom Gerardom Battenom. Čini mi se da je poprilično opsjednut temom islama. Ne samo islamističkim ekstremizmom, nego islamom. UKIP nije osnovan da bi bio temeljen na vođenju religijskih sukoba", rekao je Farage u video kojeg je objavio na svojem Twitter profilu.

"Mnogi od najboljih ljudi s kojima sam radio dugi niz godina su u proteklih par tjedana napustili stranku. Ja sam donio vrlo tužnu odluku da ne mogu nastaviti s ovime. Ne prepoznajem stranku koju sam pomogao osnovati i za koju sam se borio sve ove godine", dodao je.

Farage je također rekao da UKIP u ovom izdanju ne može iskoristiti priliku koju je stvorila kriza koju je izazvalo glasovanje o dogovoru oko Brexita o kojem će britanski parlament glasati sljedeći utorak.

"Vjerujem da je brend stranke toliko oštećen da neće moći iskoristiti priliku koja joj je ispred nosa", zaključio je. (Hina/B.F.M.)

With a heavy heart, and after all my years of devotion to the party, I am leaving @UKIP today. pic.twitter.com/xJk4a2P494