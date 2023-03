Izraelska vlada raspravlja o zamrzavanju svoje sporne planirane pravosudne reforme nakon što su izbili masovni prosvjedi u nedjelju navečer, izvijestio je Jerusalem Post u ponedjeljak ujutro.

Deseci tisuća ljudi spontano su se okupili u Tel Avivu prosvjedujući zbog toga je izraelski premijer Benjamin Netanyahu smijenio ministra obrane Yoava Galanta, pošto je on pozvao vladu da zaustavi reformu, čiji bi ključni elementi trebali biti usvojeni u sljedećih nekoliko dana.

U Jeruzalemu su bijesni prosvjednici navodno probili blokadu ceste u blizini Netanyahuove rezidencije, iako nije bilo jasno je li 73-godišnji premijer kod kuće.

What Netanyahu and his fascist, extreme-right allies are trying to do in Israel right now is terrifying and abhorrent. Thankfully, tens of thousands of Israelis are taking to the streets to protest against the rise of authoritarianism there and to help protect democracy. 🧵 pic.twitter.com/Hv2dUzO54q