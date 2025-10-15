"Tamo neće ostati ništa": Bivši američki general otkrio što bi se dogodilo da Rusija napadne članicu NATO-a

Bivši zapovjednik američke vojske u Europi, general Ben Hodges, izjavio je da bi, ako Rusija krene u rat protiv članice NATO-a, vojni odgovor bio trenutan i razoran. Rekao je da bi napadi Saveza uništili ključne ruske vojne objekte – uključujući one u Kalinjingradu i Sevastopolju – u roku od nekoliko sati od sukoba.

General je o tome govorio u intervjuu za projekt Vot Tak, naglašavajući da se takav scenarij ne može usporediti s ratom koji Rusija vodi protiv Ukrajine.

"Zamislite da Rusija 2025. napadne Poljsku po istom obrascu kao i Ukrajinu. NATO će odmah odgovoriti. Zrakoplovstvo i kopnene snage Alijanse uništit će njihove trupe", objasnio je Hodges.

"Kalinjingrad će biti eliminiran u prvih nekoliko sati, tamo neće ostati ništa. Svi ruski vojni objekti u ovoj enklavi bit će uništeni. Isto vrijedi i za Sevastopolj. Ruske vojne baze tamo također neće preživjeti prve sate neprijateljstava", rekao je.

Naglasio je da Rusija nema šanse u izravnom sukobu s NATO-om, te je stoga uspoređivanje takvih scenarija s ukrajinskim slučajem neprimjereno.

General je posebno spomenuo 2014. godinu, početak rata u Ukrajini. Prema njegovim riječima, u to vrijeme Zapadna Europa, Sjedinjene Države i Kanada uglavnom su podržavale Kijev, ali istovremeno su mnoge države ostale previše ekonomski vezane za ruske energetske resurse.

"Mnogi su tada rekli: 'Nemojte pretjerivati. Rusija je ozbiljna država, ima nuklearno oružje.' A mi nismo bili u stanju dati jasan signal da će Kremlj biti odgovoran za svoju agresiju. Sporazumi iz Minska bili su prazan komad papira. Sankcije nisu dale rezultate. Rusija ih je jednostavno ignorirala", primijetio je Hodges.

Prema američkom generalu, na samom početku invazije velikih razmjera 2022. godine, NATO je trebao zauzeti čvršći stav i otvoreno izjaviti da je cilj Zapada vratiti punu kontrolu Ukrajine nad njezinim međunarodno priznatim teritorijima i dati Oružanim snagama Ukrajine sve potrebne resurse za to.

"Da je to od samog početka bilo proglašeno zajedničkim strateškim ciljem osloboditi cijeli ukrajinski teritorij, osigurati sve što je potrebno – situacija bi sada izgledala potpuno drugačije. Ukrajina bi bila u boljoj poziciji", uvjeren je Hodges.

Međutim, prema njegovim riječima, zapadne prijestolnice su godine potrošile na bezuspješne rasprave o tome može li Rusija upotrijebiti nuklearno oružje, isplati li se pregovarati i može li se Kremlj prisiliti na mirno povlačenje s okupiranih teritorija.

"Umjesto toga, vodili su se razgovori u stilu: 'Što ako nas pogode nuklearnim projektilom?' 'Možda bismo trebali sjesti za pregovarački stol?', 'Možemo li uvjeriti Rusiju da se povuče s ukrajinskog prostora?' Sve je to samo ometalo podršku i išlo Moskvi na ruku", poručio je, piše PRM.

NATO raspravlja o odlučnijem odgovoru na provokativne akcije Rusije, uključujući mogućnost razmještanja jurišnih dronova u blizini ruske granice i promjenu pravila za otvaranje vatre na ruske zrakoplove.