Nestala djevojčica (9): Snimljena s perikom, majka odbija surađivati s policijom

Kada su policajci došli u dom Melodee Buzzard (9) nakon što je prijavljen njezin nestanak kako bi provjerili o čemu se radi, zatekli su majku, no djevojčici nije bilo ni traga. Nestanak je prijavila uprava škole nakon što djevojčicu nisu vidjeli mjesecima.

Potraga je ušla u treći tjedan, a šerif okruga Santa Barbara Bill Brown izrazio je nadu: "Nadamo se da bi Melodee mogla biti s nekim - možda s članom obitelji ili prijateljem - koji možda nije svjestan okolnosti njezina nestanka."

Rodbina nestale djevojčice otkrila je da je njezina majka skinula nestale postere s Melodee dok se nastavlja potraga za djevojčicom, piše News Nation.

Istraga je već usmjerena na misteriozno putovanje na koje je majka odvela djevojčicu te činjenicu da je na nadzornim snimkama snimljenim ranije ovog mjeseca djevojčica nosila periku.

Prema istražiteljima, Melodee je posljednji put viđena sa svojom majkom Ashlee 7. listopada, kada su navodno bile na putovanju u Nebrasku. No, vlasti kažu da Ashlee odbija surađivati s istražiteljima tijekom cijele potrage. Unatoč tome zasad nije proglašena osobom od interesa u slučaju i nije optužena ni za kakvo kazneno djelo povezano s nestankom Melodee.

Detektivi su izdali novi set naloga za pretragu, i to za dom Ashlee Buzzard, kao i za skladišni prostor na jednoj lokaciji te za automobil koji je početkom mjeseca unajmila u lokalnoj tvrtki. Uz pomoć FBI-ja, Ashlee je tijekom pretraga udaljena s mjesta događaja kako njezina prisutnost ne bi ometala temeljitu pretragu.

S obzirom na to da raspolažu samo nekoliko godina starim fotografijama djevojčice i majkom koja odbija surađivati, istražitelji imaju malo detalja. Ipak, uspjeli su suziti kritično vremensko razdoblje na tri dana početkom listopada, piše CNN.

Vlasti su prvi put tražile Melodee u njezinom domu u Lompocu 14. listopada, nakon što je škola prijavila njezin dugotrajni izostanak. Djevojčicu nisu pronašli, a nije pruženo nikakvo provjerljivo objašnjenje o njezinu boravištu, objavio je FBI. Njezin otac poginuo je u motociklističkoj nesreći kada je imala samo šest mjeseci.

Melodiee Buzzard Foto: FBI

"Istraga ukazuje na to da je Melodee bila sa svojom majkom još 7. listopada 2025. godine", dodali su. Toga dana djevojčica je uočena na nadzornim snimkama lokalne agencije za najam automobila. Na snimci nosi, kako se čini, periku kako bi sakrila svoju prirodnu kosu, a glavu je dodatno prekrila kapuljačom.

Istražitelji su utvrdili da se Ashlee vratila u Lompoc 10. listopada, ali bez kćeri. Time se suzio vremenski okvir u kojem je djevojčica mogla nestati. "Detektivi su sada usredotočeni na utvrđivanje gdje je Melodee bila tijekom ta tri dana i gdje bi mogla biti sada", priopćio je Ured šerifa okruga Santa Barbara.