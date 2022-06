Ruski predsjednik Vladimir Putin naišao je na neočekivanu odbijenicu predsjednika Kazahstana, koji mu je uputio kritiku zbog invazije na Ukrajinu i postavio pitanje prava ljudi na samoopredjeljenje. Putin je pokušao smiriti tenzije.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao je u petak na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt-Peterburgu opravdati svoju invaziju na Ukrajinu, opisujući ju kao "legalnu prema međunarodnom pravu". S tim se nije složio jedan od njegovih ključnih saveznika, predsjednik Kazahstana Kassym-Jomart Tokayev, koji mu je neočekivano uputio javnu kritiku.

Putinovi argumenti išli su u smjeru da on štiti ljude koji govore ruski u samoproglašenim narodnim republikama Donjeck i Lugansk u istočnoj Ukrajini, no kazahstanski predsjednik nije podržao to stajalište.

Kazahstan ne priznaje "kvazidržavne teritorije koje su, po našem mišljenju, ono što su Lugansk i Donjeck", rekao je Tokayev na forumu. "U svijetu bi nastao kaos kada bi se pojavile stotine novih zemalja", dodao je Tokayev, "iako postoji sukob između pravnih načela teritorijalnog integriteta država i prava ljudi koji u njima žive, na samoopredjeljenje", rekao je.

Tokajevljevo neslaganje u Sankt Peterburgu bila je rijetka neskladna nota za Kremlj, koji se silno trudi pokazati da Rusija uspješno prkosi američkim i europskim sankcijama usmjerenima na izolaciju Putina. Rusija i Kazahstan također su članice Euroazijske ekonomske unije, rivala Europskoj uniji, predvođenog Moskvom.

U odgovoru Tokayevu, Putin je rekao da je bivši Sovjetski Savez pokrivao isti teritorij kao i "povijesna Rusija" i dodao kako nitko ne bi ni pomislio kvariti odnose s "bratskim" Kazahstanom.