Europska komisija predložila je Ukrajini kandidacijski status za članstvo u Europskoj uniji, objavila je u petak predsjednica tog tijela Ursula von der Leyen i dodala da je to podrazumijeva obvezu Ukrajine na provedbu niza reformi.

Europska komisija dala je podršku statusu Ukrajine kao kandidata za članstvo u EU. Izvršna komisija Europske unije preporučila je da Ukrajina i njezina susjedna država Moldavija budu kandidati za članstvo u Europskoj uniji.

Potvrda predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen uslijedila je dan nakon što su najmoćniji čelnici bloka posjetili Kijev u znak potpore.

Govoreći u Bruxellesu, Von der Leyen je rekla da Komisija preporučuje da se Ukrajini "dodijeli status kandidata" i naglasila:

"To naravno podrazumijeva da će zemlja provesti niz daljnjih reformi", rekla je Von der Leyen. Prema mišljenju Komisije, Ukrajina je jasno pokazala težnju i odlučnost zemlje da živi u skladu s europskim standardima.

Izjavu je predsjednica EK-a dala odjevena u boje ukrajinske zastave, žutu i plavu.

Zeleno svjetlo za ulazak Ukrajine u Eu mora dati svih 27 država članica prije početka dugog procesa pregovora.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak je izjavio da se ne protivi dodjeljivanju Ukrajini statusa kandidata za ulazak u EU, ali traži da se isto omogući i BiH, koja je prema njegovim riječima u "daleko boljem stanju od Ukrajine".

"Ako može Ukrajina, može i BiH": Predsjednik Milanović traži da se uvjetuje podrška ulasku u EU

Nikada u povijesti Europske unije mišljenje nije bilo doneseno u tako kratkom roku od dana podnošenja kandidature, ali presedan je stvoren ruskom invazijom na Ukrajinu koja je ušla u četvrti mjesec i dio je šire potpore Europe službenom Kijevu u otporu agresoru.

Kijev je kandidaturu podnio nakon početka ruske agresije 24. veljače i od tada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij neprestano pozivao EU da dokaže "da riječi Bruxellesa o pripadnosti ukrajinskog naroda europskoj obitelji nisu isprazne".

Kandidatura Ukrajine za EU 'zahtijeva našu pažnju', kaže službena Moskva i dodaju da pomno prate nastojanja Ukrajine za pridruživanje EU, posebno u svjetlu povećane obrambene suradnje unutar bloka.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da to pitanje "zahtijeva našu pojačanu pozornost, jer smo svi svjesni intenziviranja rasprava u Europi na temu jačanja obrambene komponente EU-a".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je "povijesnu" odluku Komisije EU da preporuči davanje statusa kandidata Ukrajini.

"To je prvi korak na putu članstva u EU koji će nas zasigurno približiti pobjedi". Ukrajinski čelnik izrazio je zahvalnost šefici Komisije Ursuli von der Leyen i dodao kako očekuje da će čelnici vlada EU-a odobriti prijedlog već idućeg tjedna.

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.