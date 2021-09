Veleposlanik Katara u Afganinstanu rekao je da je tehnička ekipa uspjela osposobiti zračnu luku u Kabulu za prihvat humanitarne pomoći te su obavljeni prvi domaći letovi. U međuvremenu, tijekom prosvjeda za prava žena na jednakost u Kabulu u subotu izbili su sukobi u kojima ima ozlijeđenih.

Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, prema snimkama lokalnih TV postaja koje prikazuju kaotične scene. Afganistanske žene već dva dana prosvjeduju u glavnome gradu, koji je pod kontrolom Talibana, zahtijevajući ženska prava, jednakost, pravdu i demokraciju.



Hrabre žene na prosvjedu u Kabulu: Traže da ih talibani uključe u politički i javni život zemlje

Aktivistkinje su u subotu u blizini afganistanske predsjedničke palače prosvjedovale noseći transparent na kojem je pisalo “Mi nismo žene devedesetih”.

Na društvenim mrežama objavljene su snimke koje prikazuju desetak i više žena kako se suprotstavljaju naoružanim talibanskim snagama sigurnosti. Neke od žena su kašljale pa se pretpostavlja da su talibani koristili suzavac, a neke od prosvjednica tvrde da su pretučene.

“Čini se da građanski i politički prosvjedi više nisu dopušteni”, napisao je na Twitteru afganistanski novinar Zaki Daryabi koji je objavio video.

Talibani su naveli da će poštovati prava žena u okviru svoje interpretacije islamskog učenja.

Visoki talibanski vođa, Shir Mohamad Abas Stanekzai, rekao je u utorak za BBC da ne misli da će žene biti imenovane na visoke položaje u novoj vladi, no da će one imati određenu ulogu.

Kada su talibani posljednji put bili na vlasti, u devedesetima, žene su se morale potpuno pokrivati burkom i nije im bilo dopušteno da se kreću izvan kuće bez pratnje muškog člana obitelji.

Uz to djevojčicama nije bilo dopušteno školovanje, a ženama zapošljavanje.



Talibani otkrili da je američka vojska ostavila uništene helikoptere i avione: "Ljuti smo i razočarani, osjećamo se izdano"

Najmanje je 17 ljudi poginulo u slavljeničkoj pucnjavi u Kabulu, objavile su novinske agencije u subotu, nakon što su talibanski izvori rekli da su njihovi borci preuzeli kontrolu u Pandžširu, posljednjoj pokrajini u Afganistanu koja je pružala otpor islamističkoj skupini.

Vođe otpora talibanima opovrgnuli su da je pokrajina pala i naglasili da se otpor islamističkoj skupini u Pandžširu nastavlja.

Novinska agencija Šamšad objavila je da je prilikom "pucnjave u zrak" u Kabulu u petak ubijeno 17 ljudi, a ranjeno 41. Novinska agencija Tolo navodi slični broj.

Glavni talibanski glasnogovornik Zabihula Mudžahid na Twitteru je napisao: "Izbjegavajte pucnjavu u u zrak i umjesto toga zahvalite Bogu. Pucnjevi mogu ozlijediti civile, stoga nemojte nepotrebno pucati".

Uzletno-sletne staze popravljene su u suradnji s afganistanskim vlastima, rekao je veleposlanik, javlja Al Jazeera i dodaje da su dva domaća leta obavljena iz Kabula prema gradovima Mazar-i-Sharif i Kandahar.

Kabulska zračna luka zatvorena je otkako je završila velika zračna evakuacija stranih državljana i afganistanskih građana koji su za njih radili. Kraj operacije zračnog mosta označio je i kraj povlačenja posljednjih američkih vojnika iz Afganistana nakon 20 godina rata.

Evakuacija desetaka tisuća ljudi dogodila se pošto su afganistanske pokrajine te glavni grad Kabul gotovo bez otpora pale u ruke talibana, islamističkih pobunjenika protiv kojih se Zapad predvođen Amerikancima borio od 11. rujna 2001.

Tisuće ljudi željnih pobjeći iz Afganistana u strahu za život od osvete talibana i stahujući od njihove vlade, nisu uspjele pobjeći i ostale su u zemlji jer je evakuacija završila zadnjeg dana kolovoza. Talibani su obećali siguran prolaz svima koji ćele otići.

Katarski ministar vanjskih poslova Šeik Mohamed bin Abdulrahman Al-Thani rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare s britanskim kolegom Dominicom Raabom u Dohi u četvrtak da Katar pregovara s talibanima i radi s Turskom kako bi se osigurala tehnička pomoć za ponovno funkcioniranje zračne luke u Kabulu.

Novu afganistansku vladu vodit će suosnivač talibana: ''Pripreme su u posljednjoj fazi''

Ujedinjeni narodi sazvat će 13. rujna u Ženevi međunarodnu konferenciju za pomoć Afganistanu kako bi spriječili, prema riječima glavnoga tajnika Antonija Guterresa, “nadolazeću humanitarnu katastrofu”.

“Međunarodna zajednica mora se ujediniti i pomoći ljudima Afganistana”, napisao je Guterres u svojoj objavi na Twitteru, najavivši konferenciju koja bi trebala, kako je rekao, ubrzati financiranje humanitarne pomoći toj zemlji.

“Također apeliramo na potpuni i neometani pristup kako bismo osigurali kontinuirano zadovoljavanje osnovnih potreba građana Afganistana", rekao je također Guterres.

Now more than ever, Afghan children, women & men need support & solidarity from the international community.



I will convene a high-level humanitarian conference for Afghanistan on 13 September to advocate for a swift scale-up in funding & full, unimpeded access to those in need. pic.twitter.com/nOnoNFCEuy