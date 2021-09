Afganistanska kriza, zbog mogućih posljedica, kao i stanje u BiH pod povećalom je i hrvatskih obavještajnih službi.

O svim sigurnosnim izazovima reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je sa stručnjakom s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba Gordanom Akrapom. Naime, iz zatvora u BiH izašao je Bilal Bosnić. Nekadašnji vođa radikalnih islamista u BiH - vehabija, odslužio je kaznu od sedam godina zatvora, na koju je osuđen zbog vrbovanja, poticanja na terorizam i organiziranja terorističkih skupina.

Bosnić je 2013. i 2014. godine novačio mladiće u BiH za borbe u Siriji i Iraku, na strani takozvane Islamske države. Na pitanje ima li Hrvatska razloga za zabrinutost, Akrap je rekao da - ima.

"Vjerojatno ima, no više bi mogli reći kolegice i kolege u BiH koji su podrobnije upućeni u cijeli taj proces koji je bio primijenjen, ne samo prema njemu, nego i prema brojnim drugima koji se vraćaju s tog područja", rekao je Akrap.

"Ono što je bitno reći je da je ključni dio procesa deradikalizacija takvih ljudi i pokušaj sprječavanja njihove transformacije i prelazak iz radikalizma u nasilje i terorizam", dodao je Akrap.

"Može postojati drugačije viđenje na stvarnost, sadašnjost i budućnost u političkom smislu, no to treba svesti na to da se takve razlike i borbe vode jedino i isključivo u političkoj areni, a ne nasiljem i terorizmom", rekao je.

O krizi u Afganistanu

Kad se govori u krizi u Afganistanu, Akrap navodi kako smatra da i s te strane postoji opasnost od novog terorizma.

"U svakom slučaju postoji opasnost, ne samo zbog situacije u Afganistanu, nego i zbog toga što je Hrvatska odgovorna i predana članica, ne samo EU-a, nego i NATO-a. Mi smo subjekt međunarodnih aktivnosti, to je bitno reći", navodi.

Prestankom pandemijskih mjera povećanje ugroženosti

"Ova COVID kriza je u zadnje dvije godine u određenoj mjeri zaustavila kretanje stanovništva, u određenoj mjeri je doprinijela tome da je bitno smanjeno kretanje kako osoba tako i financija što onemogućava onima koji se samoradikaliziraju nasilno djelovanje pa se vidi pad njihovih aktivnosti", rekao je Akrap.

"Bojim se da će prestankom pandemijskih mjera doći do povećavanja kretanja tih osoba, a samim tim i do povećanja razine ugroženosti od terorizma i nasilja", kazao je Akrap.

Navodi i da ga brine činjenica da su talibani u Afganistanu došli do jednog dijela naoružanja."Ali trebamo znati u kakvom je stanju to oružje. Osobno sumnjam da je ono u svojoj punoj funkcionalnosti. Za posebno sofisticirano oružje treba imati posebna znanja koja iziskuju takve napredne tehnologije i mogućnost za njihovo održavanje i upravljanje", rekao je Akrap.

"Znajući iz iskustva s ovog područja, takvu će tehnologiju vrlo brzo prigrabiti sebi i zatražiti da oni počnu koristiti Kina i Rusija, a to je onda već druga priča", zaključio je Akrap.

