NATO želi produžiti misiju u BiH, Dodik žestoko protiv: "To je oružana formacija okupacije"

NATO snažno podupire vojnu misiju Europske unije u Bosni i Hercegovini i želi produženje operacije Althea u toj zemlji, potvrdili su izvori iz Alijanse uz upozorenje kako neće dopustiti sigurnosni vakuum, dok je Milorad Dodik koji to dovodi u pitanje potporu za svoju politiku u četvrtak potražio u Budimpešti.

Vijeće sigurnosti UN-a u listopadu bi trebalo razmatrati status vojnih snaga EU u BiH (EUFOR) i odobriti produžetak mandata koje imaju za još godinu dana kako je to bila redovita praksa još od 2004. godine kada je uspostavljena misija Althea sa zadaćom očuvanja mira i poštivanja Daytonskog sporazuma, no smijenjeni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio kako će iskoristiti svoje dobre veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i od njega tražiti da Rusija iskoristi pravo veta i blokira produženje mandata EUFOR-u.

"Prvo treba da se oslobodimo Althee, koja je oružana formacija okupacije u BiH. I to ćemo učiniti, to ću zamoliti naše ruske prijatelje da nam pomognu", kazao je Dodik za propagandni servis Sputnjik.

Najavio je kako će to učiniti kada u listopadu otputuje u Rusiju.

U izjavi neimenovanog dužnosnika NATO-a koju je prenijela agencija Fena iz Alijanse su istaknuli kako oni već sada surađuju s EUFOR-om kroz sporazum Berlin plus a on predviđa korištenje kapaciteta i resursa NATO-a u provedbi misije u BiH.

Uskrati li Vijeće sigurnosti UN-a produženje mandata EUFOR-u, ostaje opcija da se u BiH vrate snage NATO-a koje su činile misiju SFOR-a i čiji je mandat 2004. godine prenesen na misiju Althea.

Na to je podsjetio i Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte kada je ožujku boravio u Sarajevu. Tada je izrijekom kazao kako NATO "neće dopustiti sigurnosni vakuum u BiH".

Sada su tu poruku ponovili i potvrdili iz glavnog sjedišta NATO-a u Bruxellesu označivši neprihvatljivim Dodikove opetovane prijetnje secesijom Republike Srpske od BiH.

"Snažno podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Svaka prijetnja secesijom je destabilizirajuća i opasna", izjavio je dužnosnik Alijanse.

Dodik je pak tijekom dana boravio u Budimpešti gdje se sastao s mađarskim ministrom vanjskih poslova Peterom Szijjartom a u zajedničkoj izjavi za novinare šef mađarske diplomacije je potvrdio kako oni i dalje podupiru Dodika kojega je titulirao kao "predsjednika" iako je pravomoćno smijenjen s dužnosti čelnika RS.

"Tko treba voditi RS treba kazati narod", kazao je Szijjarto očevidno osporavajući presudu Suda BiH i odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) o Dodikovoj smjeni.

Dodik se pak Szijjartu zahvalio na "čvrstom stavu" Budimpešte prema zapadnom Balkanu i na protivljenju odlukama koje se donose u Bruxellesu a misiju Althea opisao je kao "okupaciju" i ponovo je prijetio kako će u RS uskoro donijeti odluku o samostalnosti.