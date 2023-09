VIDEO Građani Maroka pripremaju se na treću noć na otvorenom: Neki su golim rukama iz ruševina iskapali mrtve

u razornom potresu u Maroku ima više od 2000 poginulih

Oko 2421 je ozlijeđeno, a njih 1404 su u kritičnom stanju

Vlade diljem svijeta nude pomoć

Maroko u trodnevnoj nacionalnoj žalosti

Tijek događanja pratite iz minute u minutu:

21:03 Veliki broj ljudi se sprema provesti treću noć na otvorenom nakon što je potres magnitude 6.8 pogodio zemlju kasno u petak. Spasioci pokušavaju doći do najteže pogođenih sela u krševitom području planinskog lanca Atlas gdje su se urušile mnoge udaljene kuće.

Šteta marokanskom kulturnom blagu postala je očiglednija nakon što su lokalni mediji izvijestili o rušenju povijesno važne džamije iz 12. stoljeća. Potres je također uništio dijelove starog grada Marakeša, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

U Moulayju Brahimu, selu 40 kilometara od Marakeša, stanovnici opisuju kako su golim rukama iz ruševina iskapali mrtve.

17:47 Broj poginulih u potresu popeo se na 2122 ljudi, a 2421 osoba je ozlijeđena, navodi državna televizija.

15:20 "Potraga i spašavanje su kritični u ovom trenutku. Traženje ljudi zatrpanih ispod ruševina u ovom trenutku je utrka s vremenom", rekla je voditeljica operacija u Međunarodnoj federaciji društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) Caroline Holt.

15:16 Hrvatski Caritas pokrenuo je akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć potresom pogođenom Maroku.

15:15 Snimke iz zraka su zastrašujuće.

11:43 Marokanski kralj Mohamed VI naredio je džamijama diljem zemlje da se u nedjelju u podne održe mise zadušnice, poznate kao dženaze, za poginule u potresu.

11:19 Novi potresi u Maroku. U zadnja dva sata zabilježeno je nekoliko potresa, od 3,2 do čak 4,5, javlja EMSC.

9:40 Ova žena izgubila je muža i svu djecu tijekom potresa.

9:25 Francuski stručnjak za aktivnu tektoniku Philippe Vernant navodi da potres koji je pogodio Maroko nije pogodio seizmološki najaktivnije područje, no upozorava na naknadne potrese koji i dalje mogu predstavljati problem. "Čak i ako su manje jaki, mogu dovesti do rušenja zgrada koje su već oslabljene potresom", rekao je za AFP.

9:06 Susjedi još uvijek traže preživjele zatrpane na padinama, gdje su kuće od blatne opeke, kamena i neobrađenog drveta uništene, a minareti džamija srušeni u potresu koji je pogodio kasno u petak. U selu Amizmiz u blizini epicentra, spasioci su golim rukama uklanjali ruševine. Srušeni zidovi blokirali su uske ulice. Ispred bolnice desetak tijela ležalo je prekriveno dekama dok su u blizini stajali ožalošćeni rođaci. "Kada sam osjetio da mi se zemlja trese pod nogama i da se kuća naginje, požurio sam izvući svoju djecu. Ali moji susjedi nisu mogli", rekao je Mohamed Azaw.

"U toj obitelji nažalost nitko nije pronađen živ. Otac i sin su pronađeni mrtvi, a za majkom i kćeri još se traga."

9:05 Od potresa u petak, najgoreg u toj sjevernoafričkoj zemlji od 1960., Mouhamad Ayat Elhaj (51) spava na ulicama sa svojom obitelji u blizini povijesnog centra nakon što je otkrio znakove oštećenja na svom domu, uključujući pukotine na zidovima.

"Ne mogu tamo spavati. Molim nadležne da mi pomognu i dovedu vještaka koji će procijeniti mogu li se vratiti u kuću ili ne. Ako postoji rizik, neću se vratiti u kuću", rekao je Reutersu.

U mnogim dijelovima Maroka ljudi su u noći na subotu bili na otvorenom nakon što je zemlju pogodio potres.

8:52 Sinoć su tisuće ljudi spavale na otvorenom u strahu od novog potresa.

😢🌙 Last night's earthquake in Morocco has forced thousands to sleep outdoors for the second night. Let's extend our prayers and support to those affected during this challenging time. 🙏🇲🇦 #MoroccoEarthquake #SupportMorocco #Morocco pic.twitter.com/Viyg1aDXeD — DailyDose (@DDose27191) September 10, 2023

8:46 Marokanska vlada primjenjuje vlastiti odgovor na potres, a UN ostaje u pripravnosti kako bi pomogao, rekao je UN-ov koordinator u Maroku u intervjuu objavljenom u petak.

8:37 Postoji ograničeno vrijeme za spašavanje ljudi zarobljenih nakon potresa u petak navečer, upozorila je humanitarna radnica Caroline Holt, te napomenula da će sljedećih 24 do 48 sati biti kritično u smislu spašavanja života.

"Napori traganja i spašavanja bit će prioritetni, naravno, uz osiguranje da oni za koje znamo da su preživjeli budu zbrinuti", rekla je za BBC.

8:00 Glasnogovornik UN-ova Fonda za djecu UNICEF Joe English za CNN je kazao da još uvijek postoji nada da će se pronaći preživjeli. "Prva 72 sata u smislu potrage i spašavanja apsolutno su kritična... Oni to zovu 'zlatno razdoblje' jer ako ćete ući ispod ruševina, to je vrijeme kada to treba učiniti i ponekad vidimo čuda", kazao je.

7:00 Broj ozlijeđenih porastao je na 2059, uključujući 1404 osobe koje su u kritičnom stanju. Razoran potres 6,8 i najsmrtonosniji u šest desetljeća u Maroku, dogodio se u petak nešto poslije 23 sata (2200 GMT) u području Ighila na Visokom Atlasu. Ighil, planinsko područje u kojem se nalaze mala sela gdje se stanovnici bave poljoprivredom, nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša.

U selu Amizmiz blizu epicentra, spasilačke ekipe kopaju ruševine golim rukama. Pali komadi zidova blokirali su uske ulice. Pred bolnicom deset tijela leži prekriveno plahtama, uz njih stoji tugujuća rodbina.

6:00 Gotovo sve kuće u području Asni, nekih 40 km južno od Marakeša, oštećene su, seljani su proveli noć na otvorenom. Nedostaje im hrane, vode, nemaju krova, ni kuhinje, kaže jedan od njih, Mohamed Ouhammo. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je više od 300.000 pogođeno potresom u samome gradu Marakšeu i okolnim područjima.

Radi se o najsmrtonosnijem potresu u Maroku od 1960. kada se procjenjuje da je potres ubio najmanje 12.000 ljudi, prema Američkom geološkom institutu.

Pročitajte i ovo Aktivizam Policija u Haagu upotrijebila vodene topove, privela 2400 ljudi: Najavljeni novi prosvjedi

Središte Marakeša pod UNESCO-ovom je zaštitom i teško je oštećeno, urušio se minaret džamije na trgu Jemaa al-Fna. Državna televizija prikazala je snimke područja Moulay Ibrahim, 40 km južno od Marakeša, gdje su se urušili deseci kuća na padinama.

5:45 Kraljevina Maroko proglasila je tri dana nacionalne žalosti i zastave će biti spuštene na pola koplja diljem zemlje. Marokanske oružane snage pomažu u raščišćavanju ruševina i dopremi vode, hrane i drugog materijala.

Vlade diljem svijeta izrazile su solidarnost i ponudile pomoć. Turska, u kojoj su snažni potresi u veljači ubili više od 50.000 ljudi, rekla je da je spremna pružiti potporu. Alžir, koji je prekinuo odnose sa susjednim Marokom 2021. godine kada su eskalirale napetosti između njih zbog sukoba u Zapadnoj Sahari, kazao je da će otvoriti svoj zračni prostor za humanitarne i medicinske letove. Marakeš bi početkom listopada trebao biti domaćin godišnjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.

Glasnogovornik MMF-a komentirao je zakazani događaj riječima "Sada nam je jedini fokus na narodu Maroka i vlastima koje se nose s tom tragedijom", prenosi Reuters.

Pročitajte i ovo neispravne kočnice Cesta na kojoj je poginula djevojčica godinama predstavlja opasnost: "Doživjela sam prometnu prije osam mjeseci. Božja volja je da sad s vama razgovaram"

U Marakešu, gdje su uličice uske i zatrpane odlomljenim materijalom ljudi golim rukama pokušavaju ukloniti blokove kako bi otkopali mrtve i pronašli žive. Osim u Marakešu, potres se osjetio i u glavnome gradu Rabatu, u Casablanci, u Agairu i Essaouiri sijući paniku među stanovništvom.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.