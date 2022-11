Prosvjedi protiv strogih restriktivnih mjera za suzbijanje širenja COVID-a izbili su u nedjelju ujutro u nekoliko kineskih gradova, uključujući financijsko središte Šangaj, gotovo tri godine od početka pandemije.

Novi je val nezadovoljstva potaknut požarom koji je u četvrtak izbio u zgradi u glavnom gradu regije Xinjiang Urumqiju, a u kojemu je poginulo deset osoba. Bijes javnosti izazvale su sumnje koje su se počele širiti među korisnicima interneta, da stanari zgrade nisu mogli na vrijeme pobjeći jer je zgrada djelomično bila u lockdownu, što su gradski dužnosnici odbacili.

Stanovnici Šangaja, kineskoga najnaseljenijega grada i financijskog središta, okupili su se u subotu navečer u ulici Wulumuqi, koja je ime dobila po Urumqiju, na bdijenju koje je u nedjelju rano ujutro preraslo u prosvjed.

NOW - People tear down barricades in #Wuhan . Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China. pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q

Amazing to see massive protests sweeping China right now. People are demanding freedom and system change. Fuck you to all the propagandists and tankies who pretend the CCP speaks for all Chinese people. They don’t. China wants freedom pic.twitter.com/ZvpIagAHT8

Dok ih je velika skupina policajaca nadzirala, okupljeni prosvjednici podizali su prazne listove papira, što je simbol prosvjednika protiv cenzure. Nakon toga su, kako pokazuje snimka objavljena na društvenim mrežama, počeli uzvikivati: "Ukinite lockdown u Urumqiju, ukinite lockdown u Xinjiangu, ukinite lockdown u cijeloj Kini!"

Policajci su upotrijebili suzavac na 300 prosvjednika, prema riječima svjedoka, ali zapadni novinari izvijestili su da se radi o tisućama ljudi.

Zarobljeni u požaru, preminulo 10 osoba: Ljudi nisu mogli pobjeći iz domova od vatrene buktinje?

U jednom je trenutku, prema izjavama svjedoka na videu, velika skupina okupljenih, u rijetkom istupu protiv kineskoga vodstva, počela vikati: "Dolje Komunistička partija Kine, dolje Xi Jinping, sloboda Urumqiju!"

People were shouting: “Down with the Communist Party! “Down with Xi Jinping!” “We want freedom!” Every of these slogans is enough to send a person to jail for 10 years or even a life risk. pic.twitter.com/QT2VQdnFpn

Policija je u nekoliko navrata pokušala rastjerati mnoštvo, a na objavljenim snimkama vidi se mnoštvo kako policajcima dovikuje: "Služite narodu", "Nećemo zdravstvene kodove" i "Hoćemo slobodu".

Stanovnici Lanzhoua, grada na sjeverozapadu zemlje, u subotu navečer srušili su šatore privremenih COVID-ambulanti, razbili kabine za testiranje te pokrenuli prosvjede na ulici. Prosvjednici na snimkama koje se šire društvenim mrežama tvrdile da su stavljeni u karantenu makar su na testovima bili negativni.

Meanwhile, at least a dozen university have seen their students protesting today. This is the worst nightmare for Beijing since the Tiananmen massacre in 1989. pic.twitter.com/BQDIDY53jE

Cao pointed his finger at a female student and threatened: “Do you dare to tell me your name?”

She shouted out her name fearlessly. And many other students shouted their names one by one too. pic.twitter.com/8emwSrORk0