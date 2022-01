U noći s 30. na 31. prosinca u Beogradu je nestao Splićanin Matej Periš. Intenzivna potraga traje već danima, a u Beograd je u ponedjeljak stigla i hrvatska policija - da se informiraju o daljnjim postupcima potrage i radu srpske policije. Matejev otac Nenad Periš još se uvijek nada da će pronaći sina. Službenih informacija još nema.

Matej Periš (27) nestao je prije 12 dana. U potrazi se pretraživalo kopno, voda, koristili su se potražni psi, dronovi, termovizijske kamere... - no mladiću ni traga ni glasa.

Svakoga dana stručnjaci komentiraju nestanak, ali i nove informacije. Špekulacija je mnogo, a srpski MUP o svemu šuti i informacije dostavljaju na kapaljku.

U medije je, prvi put od nestanka, istupio jedan od Matejevih prijatelja - koji je s njim bio u Beogradu. "Najbitnije je da istinu znaju oni koji nas poznaju i oni koji trebaju znati kako bismo sačuvali svoju privatnost i mir, a s ciljem da i dalje budemo maksimalna podrška Matejevoj obitelji i svim istražnim tijelima koja sudjeluju u njegovom pronalasku. Internet je pun laži i neistine", rekao je.

Od samog nestanka pa do prijave prošlo je previše vremena, rekao je Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, čija je 15-godišnja kći Tijana oteta i ubijena 2014. godine. Također, misli da je šutnja MUP-a pogodna za teorije zavjere. >>Opširnije.

U ponedjeljak je Matejev otac za srpske medije rekao da se potraga policije nastavlja na Dunavu. A potragu je ponovno komentirao i premijer Andrej Plenković. "Što se tiče nestalog Mateja Periša, ja sam zatražio od našeg ministra Davora Božinovića da u Beograd uputi tim naših predstavnika policije, oni su već na putu. Želimo zahvaliti policiji u Beogradu na naporima, no i dati doprinos u potrazi za Matejem Perišem. Činimo sve u interesu našeg državljana, dečka iz Splita koji je otišao u Beograd i, nažalost, nestao", rekao je.

Nekadašnji inspektor za očevide Branko Lazarević misli da je 27-godišnjak živ! "Ja bih to nazvao teških 11 dana, i mučnih i napornih, ali to što nema informacija u javnosti, mislim da je dosta dobro i beogradska policija daje informacije na kapaljku, i to je dobro", objasnio je.

Srbijanski mediji objavili su informacije da je navodno signal Matejevog mobitela posljednji put lociran u blizini Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav. Te informacije nisu službeno potvrđene.

