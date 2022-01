Nakon što je održao sastanak s Upravom KBC-a Split premijer Andrej Plenković nastavio je posjet gradu pod Marjanom sastancima s čelnim ljudima Grada i Županije.

Posjet Splitu premijer Andrej Plenković uz ministra zdravstva Vilija Beroša započeo je sastankom s Upravom Kliničkog bolničkog centra Split, a potom se uputio na sastanke sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom.



Nakon sastanka s Bobanom Plenković je podsjetio na investicije u vidu infrastrukturnih projekata u Dalmaciji, a Boban je zahvalio Vladi na podršci te se osvrnuo i na lošu epidemiološku situaciju. Župan je pozvao na cijepljenje te upozorio: ''Situacija u Dalmaciji nije dobra zbog nas, i ovako nas je sve manje i manje''.



Plenković će u Dubrovniku imati radnu večeru u Dubrovniku s Bakirom Izetbegovićem, najavio je, kazavši da će razgovarati o suradnji i budućnosti BiH, kao i odnosima Hrvatske i BiH.



Komentirao je i prisutnost Milorada Pupovca na proslavi Dana Republike Srpske: ''On je tamo bio samo na toj akademiji, išao je u svojstvu predsjednika Srpskog narodnog vijeća (SNV). Koliko znam, postojala je i dosta značajna potpora u pogledu obnove Banovine nakon potresa i s te strane on niti je tamo govorio nešto, niti je imao nekakvu posebnu ulogu. A što se tiče poruka: mi smo protiv svih poruka koje imaju secenionističke, separatističke konotacije za BiH. Naprotiv, želimo da zemlja dobro funkcionira i to je naš stav - kristalno jasan od početka''.



''Što se tiče stava Hrvatske i Vlade, znate da sam bio u prosincu u Sarajevu i da smo poslali čvrstu poruku o teritorijalnoj cjelovitosti BiH i potpori njenom putu u europske integracije'', podsjetio je hrvatski premijer te je najavio da će hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) danas uputiti prosvjednu notu vezano uz podizanje spomenika Milanu Tepiću u Banja Luci: ''Svi smo zgroženi s obzirom na broj poginulih ljudi tada. Bilo kakva spomen ploča je neprihvatljiva, deplasirana i osuđujemo to''.



Što se tiče mogućih mjera pomoći građanima zbog poskupljenja, između ostalog, energenata, Plenković je podsjetio što su radili kada je bila u pitanju cijena benzina te istaknuo: ''Za razliku od mnogih drugih europskih zemalja gdje se ovaj problem pojavio ranije, kod nas se nije pojavio. Kao što ste vidjeli, mi smo uspjeli svim mjerama koje poduzimamo, a radimo ih vrlo diskretno i u tišini, osigurati da za građanstvo nije došlo do povećanja cijena energenata, niti plina niti struje''.



''Kad je riječ o poslovnim subjektima, ovisno o tome kakve su ugovore imali, tako im se mijenjala cijena. Međutim, nismo imali situaciju da smo doživjeli udar na ekonomski standard građana već dosad što se u mnogim drugim zemljama dogodilo. Da ne govorim o tome da smo, kada je skočila cijena nafte, limitirali cijene dizela i benzina'', podsjetio je.



''Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao i svi ostali subjekti koji su uključeni, gledaju kako da smanje bilo kakav značajniji udar na standard građana, koji bi se eventualno mogao dogoditi nakon travnja, dakle nakon kraja sezone grijanja, i da to limitiraju na najmanju moguću mjeru. Imamo čitav niz alata i iskoristit ćemo ih da ne dođe do značajnijeg udara na standard građana'', poručio je premijer.



Kazao je da očekuje odličnu turističku sezonu, ali i napomenuo da u njezinoj pripremi trebamo biti ozbiljni: ''Sada je važno da pokažemo ozbiljnost oko veće dinamike cijepljenja, da pošaljemo poruku ljudima da će biti sigurni kada dođu u Hrvatsku''.



Osvrnuo se i na slučaj nestalog Splićanina Mateja Periša: ''Zatražio sam od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića da u Beograd uputi ekipu predstavnika hrvatske policije, oni su na putu za Beograd. Svo ovo vrijeme radimo na dvije piste: jedna su direktni razgovori policija i druga se odnosi na političko-konzularne aktivnosti koje provodi naše Veleposlanstvo i zato želimo zahvaliti na dosadašnjim naporima policiji u Beogradu i svima koji se bave ovom temom, a na ovaj način želimo dati dodatni naglasak da želimo dati zajednički doprinos svim dosadašnjim aktivnostima u potrazi. Činimo sve što je odgovorno i ključno s aspekta interesa zaštite našeg državljanina koji je dečko iz Spita koji je otišao u Beograd i, nažalost, još uvijek nestao''.



Ponukan novinarskim pitanjima osvrnuo se na izjave Božinovićeva srpskog kolege Aleksandra Vulina i objasnio: ''Ono što sam ja izgovorio, kao i uvijek to negdje netko skrati, složi u nekakav naslov koji nema veze sa supstancom. Nema tu ništa... Ono što je ključno i bitno je da obitelj Mateja Periša i javnost dobije cijelu sliku. U ovom trenutku cjelinu slike još nemamo''.



Što se tiče referenduma protiv COVID potvrda, pozvao je građane da se cijepe i poručio: ''Ne slušajte tlapnje onih koji skupljaju političke bodove... sve su to prividni trendovi koji će se kad se sve slegne, raprsšiti kao što su se raspršili i svi dosad''.



Nakon Splita, Plenković će obići gradilište Pelješkog mosta u Komarni a s njim će biti i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.



U Dubrovniku će se Plenković sastati s dubrovačko-neretvanskim županom Nikolom Dobroslavićem i dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem.